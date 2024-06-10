HKG davasında yeni gelişme: Savcı 'Bozma ilamına uyulsun' dedi

Yayınlanma: 10.06.2024 - 12:40

Güncelleme: 10.06.2024 - 13:10

İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel ile Fatma Gümüşel’in, kızları H.K.G.'yi 6 yaşından itibaren 'dini nikah' adı altında yıllarca 29 yaşındaki müritleri Kadir İstekli'nin cinsel istismarına maruz bıraktıkları suçlamasıyla yargılandıkları davanın, İstinaf tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmalarına istanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi.

SAVCI, BOZMA İLAMINA UYULMASINI İSTEDİ

Yayın yasağı ve kapalılık kararı bulunan duruşmaya basın mensupları ile dernekler giremedi. Bozmadan sonraki ilk duruşmada, mahkeme Yusuf Ziya Gümüşel’in beyanını almıştı. Avukatı duruşmada bulunmadığı için, bozma ilamına karşı beyanda bulunamayan Kadir İstekli’nin de bugünkü duruşmada beyanı alındı. Sanık Kadir istekli ile avukatının bozma ilamına karşı beyanlarının alınmasının ardından duruşma savcısı, mahkemenin bozma ilamına uyulması yönünde mütalaa verdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, savunmaların hazırlanması için duruşmayı 16 Temmuz'a erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanmıştı. Tutuklu sanık Kadir İstekli 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İSTİNAF CEZALARI AZ BULDU

Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini belirterek kararın bozulmasına karar verdi.

İstinaf Mahkemesi, Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. H.K.G.’nin annesi Fatma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkındaki kararı da değerlendiren İstinaf, sanıkların anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirtti.

"ÇOCUKLARIMIZI BU KAPALI GRUPLARDAN KORUMAK ZORUNDAYIZ"

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği UCİM Genel Başkanı Saatet Özkan, cezanın arttırılacağından ümitli olduklarını belirterek, "Altı yaşında istismara uğrayan bir çocuk sesini çıkardı, kahramanca konuştu. Biz toplum olarak onun yanında olduk" diyerek, mahkemenin duruşundan da ümitli olduklarını, dosyada gizlilik bulunduğu için duruşmalara giremediklerini, ancak UCİM avukatlarının her duruşmada gözlemci olarak mahkemede bulunduklarını ifade etti.

Özkan, konuşmasının devamında, "Hiç kimse çocuklarımızın, din kisvesi altında inançlarını sömüremez. O yüzden de çocuklarımızı bu kapalı gruplardan korumak zorundayız. Devletin en büyük yükümlülüğü buraları denetlemektir. Artık çocukların buralarda örselenmesini ve istismara uğramasının önüne hep birlikte geçmeli ve mücadele etmeliyiz. Çocuklar vatandır ve en büyük hainlik de çocuklara yapılan istismardır" diye konuştu.