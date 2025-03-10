HKP Erdoğan'ın diplomasını bir kez daha yargıya taşıdı

Halkın Kurtuluşu Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğu iddialarına ilişkin bir kez daha yargı yoluna başvurdu.

HKP Erdoğan'ın diplomasını bir kez daha yargıya taşıdı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 18:13

Halkın Kurtuluşu Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili iddiaları bir kez daha yargıya taşıdı.

Erdoğan hakkında resmi evrakta sahtecilik suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan HKP ''Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde Cumhurbaşkanlığı Makamında bulunan Cumhurbaşkanlarının, Recep Tayyip Erdoğan dışında hiçbirinin bugüne kadar diplomaları tartışma konusu olmamış, diplomalarının sahte olabileceği şüphesi bile akıllara gelmemiş, getirilmemiştir'' denildi. 

ÖZCAN: MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE HİÇBİR KAYIT YOK

Suç duyurusunda Cumhuriyet'in eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan’a Erdoğan'ın diplomasını sorduğu ve Özcan'ın ''Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığı'' bilgisini verdiği aktarıldı. 



Etiketler: #HKP #Recep Tayyip Erdoğan

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