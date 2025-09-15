HKP Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut'a ev hapsi!

BATUHAN SERİM
Parti yöneticiliği düşürülen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla dün akşam saatlerinde İstanbul’da gözaltına alındı.
Bugün öğlen saatlerinde adliyeye getirilen Ankut, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan tutukluma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
‘Gerçek yüzünü ortaya koyduğu için…’
Ankut’un avukatı Doğan Çıngı, “Nurullah Efe, AKP’gillerin gerçek yüzünü ortaya koyduğu için AKP’giller yargısı tarafından tutuklanmak istenmektedir” açıklamasında bulundu.
Sulh Ceza Hakimliği, Ankut hakkında ev hapsi kararı verdi.