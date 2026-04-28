Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe Ankut yeniden gözaltına alındı. Yaklaşık 2 ay önce gözaltına alınıp ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ankut, akşam saat 19.00 civarı evine yapılan baskın ile yeniden gözaltına alındı.

HKP’DEN AÇIKLAMA

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) tarafından yapılan açıklamada, Ankut’un akşam saat 19.00 sularında evine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.

Parti açıklamasına göre, 11 Mart 2026’dan bu yana ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bulunan Ankut hakkında bu kez “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlaması yöneltildi.

HKP, yazılı açıklamasında gözaltı kararına tepki göstererek, “Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi Genel Başkanımıza yönelik AKP'giller tarafından yapılan hukuk maskeli tüm bu saldırılar, bütünüyle Genel Başkanımızın ve Partimizin ABD-AB emperyalist haydutlarına ve onların emir eri olan ve hiçbir meşruluğu bulunmayan AKP'giller iktidarına ve onun ‘reis’ine karşı korkusuzca, cepheden yürüttüğü mücadelenin bir sonucudur” denildi.

“Ancak bu saldırıların hiçbiri Genel Başkanımız Nurullah Efe ve partimizin mücadelesini en ufak şekilde sekteye uğratamayacak” denilen açıklamaya şöyle devam edildi:

“Eninde sonunda halk düşmanı AKP’giller iktidarının tamamı, mücrimlerden oluşan kadrolarıyla birlikte, vatan satıcılığı da dâhil olmak üzere işledikleri binbir suçtan dolayı tarafsız ve bağımsız mahkemelerde yargılanacaktır!”

Ankut'un gözaltı aracına binmeden önceki konuşması paylaşıldı