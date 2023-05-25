HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, Erdoğan'a hakaretten hâkim karşısına çıktı: Tarihin tozlu sayfalarında yer alacak

Yayınlanma: 25.05.2023 - 18:44

Güncelleme: 25.05.2023 - 18:51

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret iddiasıyla açılan 7 ayrı dosyanın birleştirilen davası bugün İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya HKP lideri Nurullah Efe, Efe’nin avukatları; Azime Ayça Okur, Pınar Akbina Karaman, Fettah Ayhan Erkan, Ali Serdar Çıngı, Tacettin Çolak, Sait Kıran, Halil Ağırgöl, Doğan Zafer Çıngı, Kerim Bütün, Yusuf Şirin ve HKP üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ise avukatları; Ayşe İclal Ümit, Erem Gençer temsil etti.

“ERDOĞAN’IN ALDIĞI KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR”

Duruşma salonuna alkışlarla giren HKP Genel Başkanı savunmasında, “Türkiye 21 yıldır Kuvayi milliyeci atalarımıza düşman olan biri tarafından yönetiliyor. Bunlar burayı Darülharp görüyor, savaş açmışlar. Biz de savaşıyoruz” dedi. Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasının olmadığını iddia ederek, “Bütün avukatların diplomaları bürolarında asılıdır. Peki bu adam neden diplomasını çıkartmıyor? Yok çünkü. Bu nedenle atadığı bakanlar bakan değildir. Kurduğu hükümetler de meşru değildir. Aldığı kararlar yok hükmündedir. Türkiye bir adam tarafından esir alınmıştır” ifadelerini kullandı.

ALİ YEŞİLDAĞ HATIRLATMASI

Savunmasının devamında HKP lideri Efe, şunları kaydetti:

“Erdoğan gözünü kırpmadan vatan satar, sattı. Erdoğan hakkında suç duyurusu yapacaktık. Görevli bir savcı ‘benim nöbetçi olduğum günü mü buldunuz’ diyerek sitem etti. Biliyor başına geleceği. Yargı AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüştürüldü. Tayyip Erdoğan, ABD askerlerine dua etti. ABD askerine dua eden adam kime çalışır? Biz bunu söylüyoruz, her gün dava açıyor. Bizi korkutmaya çalışıyor. Biz korkmayız. Bir karganın bir kartalı korkutabilmesi ne kadar mümkünse, Erdoğan’ın bizi korkutabilmesi o kadar mümkün”

Türk Medya Grubu’nun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın gündeme getirdiği yolsuzluk iddialarını hatırlatan Efe, yargının iddialar karşısında harekete geçmemesini eleştirdi.

Mahkeme duruşmayı 20 Şubat 2024 saat 10.00’a erteledi.

“ERDOĞAN ÇELİK BİLEZİKLE TANIŞACAK”

Duruşma sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe, “Biz onların mahkemelerinde savcılarının, hakimlerinin ve avukatlarının karşısında da onların binbir suçunu sayıp ortaya koyduk. Eninde sonunda o suç örgütü bütün çetesiyle beraber buralara gelecek, bağımsız ve tarafsız yargı önüne çıkacak, işledikleri binbir suçun hesabını verecekler. Bunların alayı tarihin lanetli sayfaları arasında yer alacaklar. Ya biz Tayyip Erdoğan ve avanesini çelik bilezikle tanıştıracağız, ya da ömrümüzü Silivri zindanında tamamlayacağız. Hepsi hoş geldi, sefa geldi!” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

HKP Genel Başkanı Nurullah Efe’ye bugüne kadar AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten 11 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda Efe’nin diğer Erdoğan’a hakaret davalarında toplam 32 yıl 8 ay ceza istenilmektedir.