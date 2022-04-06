HKP, ülkedeki yolsuzluklara karşı son 10 yılda 354 hukuki başvuru yaptı

06 Nisan 2022 Çarşamba, 04:00

HKP Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı avukat Ayça Okur, yaptıkları hukuki başvurularla ilgili “Konya’da Ensar Vakfı’na peşkeş çekilen binalarla ilgili, Atatürk Orman Çiftliği’nin oraya yapılan büyükelçilik ve kaçak sarayla ilgili yapmış olduğumuz başvurularda, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili açmış olduğumuz davada kısmi başarılar elde ediyoruz. Danıştay cephesinde en azından görevini cüzdanından değil vicdanından alan savcılar, hâkimler olduğunu görmek bizi rahatlatıyor. Savcılık cephesinde daha çok kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar alıyoruz. İşi öyle uç boyuta vardırıyorlar ki şüpheli olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı göstermemize rağmen, ismini anmamak için kararlara şüphelileri bile yazmıyorlar” diye konuştu.

Okur, “Bizler biliyoruz ki iktidar bir gün değiştiğinde bu dosyalar tek tek açılacak. AKP’yi kriminal bir vaka olarak değerlendiriyoruz. Onların ‘reisleri’ başta olmak üzere, tüm yetkililerin de tekrar yargılanacağını düşünüyoruz. Yeniden açılacak bu dosyalar tarihin önünde” dedi.