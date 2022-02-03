HKP ziyaret etti: Sedef Kabaş'tan mesaj var

03 Şubat 2022 Perşembe, 16:13

HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Avukat Pınar Akbina ile HKP İstanbul İl Yöneticisi Avukat Doğan Zafer Çıngı, katıldığı bir televizyon programında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla tutuklu bulunan gazeteci Sedef Kabaş’ı, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

Gazeteci Sedef Kabaş ile görüşen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, cezaevi çıkışında açıklama yaptı.

KABAŞ KAMUOYUNA MESAJ GÖNDERDİ

HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Başkanı Av. Pınar Akbina, şunları söyledi:

"Bugün, Halkın Kurtuluş Partisi olarak çıktığı bir televizyon programında kullandığı bir atasözünden dolayı Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle bir sabah operasyonuyla gözaltına alınan, ardından haksız, hukuksuz şekilde tutuklanan Sedef Kabaş’ı ziyaret ettik. Kendisi burada da onurlu dik duruşundan asla taviz vermiyor."

Sedef Kabaş’ın Cezaevi’nde kadın dayanışmasının çok güçlü olduğunu vurgulayan Akbina, “Ellerimin üşüdüğünü gören mahkûmlar 6 saat içerisinde bana eldiven örmüşler” ifadelerine yer verdi.

Sedef Kabaş’ın, Kamuoyuna “O makamının arkasına bense kamuoyunun vicdanına sığınıyorum” mesajını ileten Akbina, “Biz Halkın Kurtuluş Partisi olarak Sedef Kabaş’ın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.