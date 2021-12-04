HKP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Nureddin Nebati hakkında suç duyurusu

04 Aralık 2021 Cumartesi, 13:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile Lütfi Elvan’ın istifasıyla boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Nureddin Nebati atanmıştı. Nebati’nin FETÖ lideri ile çekilmiş fotoğrafının ortaya çıkması kamuoyunda tepki ile karşılandı.

Atamanın ardından HKP avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hakkında, “Terör Örgütüne Yardım Etme” suçunu işlediklerini iddia ederek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. HKP avukatları tarafından Başsavcılığa verilen suç duyurusu dilekçesinde Nebati’nin FETÖ lideri çektirdiği fotoğrafı yer aldı.

“HUKUKA VE KANUNLARA AYKIRIDIR”

Dilekçede, “Şüpheli Nureddin Nebati’nin atamasını yapan Recep Tayyip Erdoğan’ın, Hazine ve Maliye Bakanlığına FETÖ iltisaklı birini ataması hukuka da, kanunlara da aykırıdır. Bu nedenle Şüpheli Recep Tayyip Erdoğan ve Şüpheli Nureddin Nebati hakkında TCK 220/7-8 ve 314/3 hükümleri doğrultusunda soruşturma başlatılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

“FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI BALKABAĞI GİBİ ORTADADIR”

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK Üyesi Adnan Okur açıklama yaptı. Okur, "HKP olarak bu atamayı yapan Recep Tayyip Erdoğan ile atanan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin cezalandırılmaları için suç duyurusunda bulunduk. Bu ülkenin en Vatansever, en Halksever, en Haksever Partisi Halkın Kurtuluş Partisi olarak bu haksızlıklara, Halkın İktidarını kurma görevini omuzlarımızda ve bu sorumluluğu yüreğimizin en derinlerinde hissettiğimizden sessiz kalmadık, kalamazdık, kalmayacağız" ifadelerini kullandı.