HKP'den maaş açıklaması: TRT'nin Rıdvan Dilmen ikilemi

22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:40

Spor yazarı Orhan Yıldırım, TRT ile anlaşan Rıdvan Dilmen’e aylık 710 bin TL, yıllık ise 8,5 milyon TL verileceğini iddia etmişti. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları iddianın araştırılması için spor yorumcusu Rıdvan Dilmen ve TRT yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

HKP’nin suç duyurusunun ardından maaş iddialarına 18 Eylül’de TRT, “Yalan ve iftiraya dayalı haberlerin hedefinde olan Rıdvan Dilmen ve diğer spor yorumcularımızın aldığı ücretlere ilişkin gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar bilinçli olarak gündemde tutularak, TRT’nin kurumsal itibarına zarar verilmek istenmektedir” diye yanıt vermişti. Rıdvan Dilmen ise, “TRT’de 3. yılım toplamda. 1 TL para almadım” demişti. HKP Genel Merkezi daha önce TRT ve Rıdvan Dilmen’in açıklamasına yanıt vermişti.

RIDVAN DİLMEN VE TRT’DEN İKİNCİ AÇIKLAMA

Halk TV’de Şirin Payzın’ın sunduğu “Şirin Payzın İle Sözüm Var” programına katılan Rıdvan Dilmen, maaş iddialarını yanıtladı. Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu ve HKP MYK Üyesi Av. Doğan Erkan’ın sorularına yanıt verdi. Dilmen, “TRT bana aylık 60 bin TL’lik teklif yaptı ama ben kabul etmedim” dedi. Rıdvan Dilmen’in Halk TV’deki açıklamasının ardından TRT ise dün, “Sayın Rıdvan Dilmen’e aylık 60 bin TL teklif edilmiştir. Ancak kendisi bu teklife karşılık TRT bünyesinde ücretsiz çalışma isteğini dile getirmiştir. Bu çerçevede, Sayın Rıdvan Dilmen’e bugüne kadar hiçbir ücret ödenmemiştir” diye açıklama yaptı.

HKP’DEN TRT’YE YANIT

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Merkezi, yaşanan gelişmelerin ardından “Ey AKP’giller, Kamu Kurumu TRT’yi ne hallere düşürdünüz… Ne itibar bıraktınız, ne güvenilirliğini, ne saygınlığını…” başlık bir açıklama yayınladı.

TRT’nin 18 Eylül ve 21 Eylül’de yaptığı açıklamalarda farklılık olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Nasıl bir tutarsızlıktır, nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir cambazlıktır bu, nasıl bir kıvraklık, laf çevirmelerdir bu insanın aklı almıyor. İnsan olarak yaşayanların da aklının alacağı türden değil siz TRT Yöneticilerinin yaptığı…” ifadelerine yer verildi.

TRT’nin, “gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan rakamlar” sözü hatırlatılan açıklamada, “Dürüstçe, mertçe şu rakamı teklif ettik, diyemiyorsunuz. Sonra 60 bin teklif ettik kabul etmedi diyorsunuz, son açıklamanızda. Bunu da demek zorunda kaldınız aslında. İlk açıklamada yaptığımız tutarsızlıkları, son açıklamada yapmayalım, bir gün önce Rıdvan Dilmen rakamı açıkladı, bu sefer birbirimizi yalanlamayalım, diye düşündünüz” denildi.

HKP'nin açıklaması şöyle:

Ey TRT Yöneticileri; ne hale getirdiniz; bağımsız, Halkımızın duygularına hitap eden, olayları olduğu gibi Halka yansıtan, olayları yansıtışıyla, kültürel ağırlığıyla, kaliteli eğlencesiyle insanımızı gerileten değil ilerleten, Türkiye’nin Radyosu, Türkiye’nin Televizyonu olması gereken bir kurumu… TRT’yi A Haber’in TRT logolu kardeşine dönüştürdünüz. Hiçbir fark bırakmadınız aralarında. Tıpkı onlar gibi TRT’yi de AKP’giller’in zulmünü, ülkemizi düşürdükleri acı durumu göstermeyen, AKP’giller’i allayıp pullayan bir medya kuruluşuna dönüştürdünüz. Halkımız umurunuzda değil. Halkımızın çektiği acılar, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı hiç mi hiç ilgilendirmiyor sizleri. Kaldı ki derdiyle dertlenmediğiniz bu halkın vergileriyle ayakta duruyor TRT.

“TRT’DE LİYAKATI ORTADAN KALDIRDINIZ”

Sizlerin kendi alanlarında başarılı sporcuları gözünüze kestirmeniz de bundan. Bu sporcuların spordaki başarılarından AKP’gillerin yayın organına dönüştürdüğünüz, halkla bağını kopardığınız TRT’ye ve oradan nemalanan kendinize meşruiyet kazandırmaya çalışıyorsunuz. Emekli futbolcuları alıp çamurlara buluyorsunuz, onları da kendi bataklığınıza çekiyorsunuz. TRT’ye çıkabilme, ekranlarda yer alabilme kriterlerini değiştirdiniz. Devletin bütün kurumlarında olduğu gibi TRT’de de liyakati ortadan kaldırdınız, AKP’gillere yandaşlığı tek kriter haline getirdiniz. Hiçbir sanatçı nosyonu olmayanlara, her türlü film çeviren düz yatanlara eğri oturanlara yıllarca paraları akıttınız, akıtmaya devam ediyorsunuz.

“TRT’YE GÜVENMİYORUZ, İNANMIYORUZ”

Halkın tarafsız, özgür, objektif haber alabilme, bilgilenme hakkını elinden aldınız. Kanuna uygun, hukuka uygun, kamu etiğine uygun hiçbir işiniz yok sizlerin. Bütün işleriniz AKP’gillerin bütün işleri gibi gayrı meşru, gayri kanuni, gayri hukuki. Kamu Kurumu TRT’yi yıpratan da sizlersiniz. Yıllarca, vücuda yapışan kenenin insanın kanını emmesi gibi TRT’nin kanını emdiniz, yiyip bitirdiniz. Siz FETÖ’cü, FETÖ övgülerini şiirle taçlandıracak kadar FETÖ sevdalısı Hilal Kaplan’ı TRT’nin Yönetim Kuruluna atadınız. Ne özelliği vardı Hilal Kaplan’ın, AKP’giller yandaşı olması dışında. Ne derseniz deyin, hangi açıklamayı yaparsanız yapın, sizlere güvenmiyoruz, inanmıyoruz. Partimizin yapmış olduğu suç duyurusu sonrası arka arkaya açıklamalar yayınlıyor olmanız; hukuksuzluğunuzun, kanunsuzluğunuzun, vicdansızlığınızın saklanamayacak, gizlenemeyecek şekilde ortaya çıkıyor olmasının verdiği telaştır. Siz AKP’giller’in, TRT Bürokratlarının; kurumun itibarını, güvenilirliğini, saygınlığını düşündüğünüz filan yok.

Rıdvan Dilmen’e de uyarımızdır: Rıdvan Dilmen, Partimizin MYK Üyesi Av. Doğan Erkan’ın Halk TV’de katıldığı programda Mustafa Kemal’i sevdiğini, saydığını söyledin, bu güzel. Ama arkasından 'Sayın Cumhurbaşkanı'nı da sevip saydığını söyledin… Bak bu olmaz. Bu uymaz. Bu yanlış. Nasıl sevilebilir, Mustafa Kemal’e ve en yakın silah arkadaşlarına 'Ölmüş İnek' 'İki Ayyaş' diyen biri? Nasıl saygı duyulabilir, Ayasofya’da Mustafa Kemal’e ve Birinci Kuvayimilliyecilere zalim ve kâfir denilmesini, lanet okunmasını onaylayan birine? Hangi yüreğe, hangi akla uygun düşer, 'Keşke Yunan Galip Gelseydi' diyen Fesli Kadir meczubunu baş tacı eden birine methiyeler düzmek?"