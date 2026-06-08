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Hobi bahçesinde ateş yaktı: Bir anda patlama meydana geldi

Hobi bahçesinde ateş yaktı: Bir anda patlama meydana geldi

8.06.2026 13:18:00
Güncellenme:
DHA
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Hobi bahçesinde ateş yaktı: Bir anda patlama meydana geldi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, bir kişinin hobi bahçesinde yaktığı ateşte bilinmeyen nedenle patlama oldu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Olay, gece saatlerinde Bursa merkez Nilüfer ilçesindeki bir hobi bahçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte hobi bahçesinde vakit geçiren kişi, ısınmak ve vakit geçirmek amacıyla ateş yaktı.

BİR ANDA PATLAMA OLDU

Ancak yakılan ateşte, bir süre sonra belirlenemeyen nedenle büyük gürültüyle harlanarak patlama oldu. Patlamanın etkisiyle ateşin etrafındaki aile büyük korku ve panik yaşadı. O anlar ise babasının cep telefonuyla video kaydına alan oğlu tarafından görüntülendi.

Görüntülerde, ateşte bir anda patlama olduğu ve yaşanan panik yer aldı.

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