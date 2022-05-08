‘Hocaların hocası’ Prof. Dr. Rona Aybay için düzenlenen törene yakınları, meslektaşları ve öğrencileri katıldı

08 Mayıs 2022 Pazar, 18:39

Hukuk ve siyaset dünyasının saygın ismi Prof. Dr. Rona Aybay, dün İznik Yeşil Camisi’nde kılınan öğle namazının ardından İznik Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi. Yoğun bir katılımın olduğu törende sevenleri Aybay’ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerim Atamer, “Ulu bir çınar gibiydi. Rehberdi, bir fener gibi ufkumuzu aydınlattı. Çok iyi ve çok yönlü bir hukukçuydu. Hukukun çok farklı alanlarında referans kitabı olan temel eserler ortaya koydu. Öğrencilere sıcak, güler yüzlü ve çok ilgiliydi. Gençlere yol gösterdi. Aynı zamanda çok iybir avukattı. 1980 darbesi sonrası 1402 sayılı kanunla atılan akademisyenlerin geri dönmesini sağladı. Hâkimlik, avukatlık ve akademisyenlikle hukukun üç önemli ayağında da vardı” ifadelerini kullandı.

‘HUKUKŞİNASTI’

Aybay’ın öğrencilerle ilişkisine vurgu yapan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Uygun ise “Rona Hoca hakkında pek çok şey söylendi ancak vurgulanması gereken yönlerinden birisi de genç meslektaşlarına kayıtsız şartsız destek olmasıdır. Öğrencilerin burs ihtiyaçlarından akademik çalışmalarına kadar her sorunla ilgilenirdi.

Akademide eşine az rastlanır bir örnekti” dedi. Aybay’ın üniversiteden oda arkadaşı İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fazıl Sağlam, “Kendi kullandığı terimle hukukşinastı. Hukukun her alanında görev yaptı. 60-65 yaşındaki hocaların bile kendisine öğrencisi olarak geldiğini bilirim. Öğrencilerinin meslektaşlarına dönüşmesine katkı sağlar, onlara güvenir, onlarla ortak çalışmalar yapardı” diye konuştu.

Törene İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Sayman üyesi Muazzez Yılmaz da katıldı.