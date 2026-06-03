Holding, üç bakanlığın önünde verdiği sözü tutmadı: Doruk Madencilik işçileri yeniden eylemde

Ödenmeyen ücretleri, fazla mesai alacakları ve tazminat hakları için 12 Nisan 2026'da mücadeleye başlayan Doruk Madencilik işçileri, 3 bakanlığın araya girmesi ve Yıldızlar SSS Holding'in ödeme sözü vermesi sebebiyle 28 Nisan 2026'da eylemlerini sonlandırdı. Anlaşma maddelerinde tüm ödemelerin 15 Mayıs 2026'ya kadar ödenmesi kararlaştırıldı. Ancak işçilerden edinilen son bilgilere göre, holding ödemesi gereken paranın sadece 5'te 1'ini ödedi. Bunun üzerine Bağımsız Maden İş sendikası ve işçiler yaptığı duyuruyla 1 Haziran'da yeniden direnişe başlayacağını bildirdi.

ÜÇ KEZ OTOBÜSLERİ ENGELLENDİ

Aktarılan bilgiye göre, 1 Haziran'da Beypazarı'ndan bakanlık önüne gitmek için üç defa otobüs ayarlandı. Kaporaları verilmesine rağmen baskılar sebebiyle otobüs firmaları seferleri iptal etti. İşçiler kendi araçlarıyla gitmek isteyince de, Oğuzkent mevkiinde çevik kuvvet polisleri tarafından engellendi. Yapılan açıklamada işçilerden biri "Eğer Ankara'ya gitmemiz engellenirse, Fransız vatandaşlığına başvurup Türk vatandaşlığından ayrılacağım. Belki bu şekilde yürümeme izin verirler. Turist olarak rahatça bu yollardan yürüyebilirim" diyerek gördükleri baskıya isyan etti.

SENDİKADAN ÇAĞRI

Bağımsız Maden İş Sendikası, yaptığı paylaşımla bütün yurttaşları 4 Haziran Perşembe günü saat 12.00'da Yıldızlar SSS Holding'in önüne çağırdı.