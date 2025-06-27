'Hormon seviyesi tavansa sapık da olur, manyak da olur' demişti... İşçileri aşağılayan Tuğba Ekinci için karar verildi

Sunucu Tuğba Ekinci, programda kullandığı ifadeler nedeniyle halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağıladığı gerekçesiyle mahkemece 7 bin 500 TL adli para cezasına mahkûm edildi.

BirGün'ün haberine göre; Tez-Koop-İş Sendikası’nın suç duyurusuyla başlatılan soruşturma sonucunda, TV8 ekranlarında işçi sınıfını ve köylerde yaşayan halkı hedef alarak sarf ettiği ifadeler nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında kamu davası açıldı.

Mahkeme, Ekinci’nin halkın bir kesimini sosyal sınıf farklılığına dayanarak alenen aşağıladığına hükmetti. Sanık, 7 bin 500 TL adli para cezasına mahkûm edildi.

TUĞBA EKİNCİ NE DEMİŞTİ?

Ekinci, 31 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan “2. Sayfa” adlı programda; köyde yaşayan yurttaşları ve market çalışanlarını, cinsel saldırı suçlarının potansiyel failleri olarak göstererek şu ifadeleri kullandı:

“Bu adama ne öğretebilirsin görmemiş hayatında askı maskı. Gözü de kayar, beyni de kayar hormon seviyesi tavansa sapık da olur, manyak da olur… Bütün davaları inceleyin, sigortasız market çalışanları, bilmem ne bunları yapanlar…”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMUŞTU

Bu sözleri nedeniyle Ekinci’ye karşı, Tez-Koop-İş Sendikası Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Tuğba Ekinci’nin söylemlerinin yalnızca bireysel hakaretten ibaret olmadığı, sistematik olarak işçi sınıfı içinde yer alan market çalışanlarını ve köyde yaşayan yurttaşları sosyal sınıf farkına dayanarak alenen aşağılama kastı taşıdığı açıkça ifade edildi.

İddianamede, “sanığın işçi sınıfını ve köylerde yaşayan toplumsal kesimi hedef aldığı, sarf ettiği sözlerin aşağılayıcı ve onur kırıcı nitelikte olduğu” yer aldı.

Tez-Koop-İş Sendikası, bu kararın sadece bir bireyin mahkûmiyeti değil, burjuva ekranlarda sınıfsal kibri pervasızca kusanlara karşı bir halk davası olarak görülmesi gerektiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Emekçiler ne "eğitimsiz", ne "görmemiş", ne de potansiyel suçludur. Aksine bu toplumun sırtında taşıdığı yükün sahibi, alın terinin temsilcisidir. Tuğba Ekinci’nin bu sınıfçı hakaretleri karşısında mahkemenin verdiği karar, eksik de olsa bir adım niteliğindedir. Bu karar; markette, pazarda, taşrada, köyde, kasabada alın teri döken milyonların onuruna yapılmış bir iade-i itibardır.

Halkın bir kesimini, yaşam biçimi ve sınıfsal konumu nedeniyle aşağılamak, yalnızca bir “ayıp” değil, ceza kanunu kapsamında bir suçtur. Bu vesileyle bir kez daha ilan ediyoruz: Emekçilere yönelen her türlü saldırının karşısında duracağız. Sınıfımızı aşağılayanlara karşı, işçilerin örgütlü gücüyle mücadeleyi sürdüreceğiz.”