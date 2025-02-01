Horoz dövüştüren 8 kişiye 450 bin TL ceza

Diyarbakır'da horoz dövüştürülen kıraathaneye düzenlenen baskında 8 kişiye 'Kumar oynamak' suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.

Horoz dövüştüren 8 kişiye 450 bin TL ceza
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DHA
Yayınlanma: 01.02.2025 - 10:07

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bağlar ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenledi.

İzleyici gibi içeri giren ekipler, dövüş başladığı sırada işyerinin kepengini kaldırarak baskın yaptı.

O anlar kameraya yansıdı. Yapılan incelemede işyerinde dövüş için arena oluşturulduğu, gelenlere yasadışı bahis oynatıldığı belirlendi.

Operasyonda 8 şüpheliye ‘Kumar oynamak’ suçundan toplam 450 bin TL para cezası uygulandı.


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