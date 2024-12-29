Horozlarının komşuya verildiğini duyunca dehşet saçtı

Yayınlanma: 29.12.2024 - 12:22

Güncelleme: 29.12.2024 - 12:22

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir kişi annesinin horozlarını komşusuna vermesi üzerine yaşanan öfke patlaması, dehşet dolu anlara yol açtı. İddiaya göre, H.Y. adlı kadın, iki horozunu komşusuna verdi. Durumu öğrenen oğlu İ.Y., eline aldığı tüfekle tavukları hedef aldı.

İ.Y., önce bahçede bulunan 7 tavuğa ateş açtı. Ardından, dayısının evinin ikinci kattaki balkonuna tüfekle ateş açarak camları kırdı. Olayın ardından motosikletine binip kaçan İ.Y., bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay yerinde 10 boş tüfek kartuşu buldu. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, İ.Y.'nin tüfeğine el konuldu. Jandarma tarafından ifadesi alınan şahıs, daha sonra serbest bırakıldı.