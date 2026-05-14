Hortum köyü savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada

14.05.2026 16:59:00
İHA
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca köyünde aniden meydana gelen şiddetli hortum, yerleşim yerini savaş alanına çevirdi. Çok sayıda evin çatısının uçtuğu ve duvarların yıkıldığı felakette iki kişi yaralanırken, o dehşet anları vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum sebebiyle savaşa dönen köydeki çok sayıda evin çatısı ve duvarları hasar gördü.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Oyaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi. Hortum sebebiyle köydeki iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hortum anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlgili Konular: #çorum