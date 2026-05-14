Hortum köyü savaş alanına çevirdi... O anlar kamerada

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen hortum sebebiyle savaşa dönen köydeki çok sayıda evin çatısı ve duvarları hasar gördü.

Olay, Çorum'un Sungurlu ilçesi Oyaca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen hortum sebebiyle köydeki çok sayıda evin çatı ve duvarları yıkıldı, ağaçlar devrildi. Hortum sebebiyle köydeki iki kişinin de yaralandığı öğrenildi.





Köye AFAD, jandarma, sağlık ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hortum anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.