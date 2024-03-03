HPV aşıları ödeme kapsamına alınmadı
Bakan Koca HPV virüsünü önlemeye yönelik aşının, ulusal aşı takvimine alınacağını ifade etse de, söz konusu vaat gerçekleşmedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2023 bütçe görüşmelerinde rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünü önlemeye yönelik aşının, ulusal aşı takvimine alınacağını ifade etmişti.
Ancak HPV aşıları ulusal aşı takvimine dahil edilmedi.
Aşının, rahim
ağzı kanserinde ciddi
bir koruma sağladığının
altını çizen Genel Sağlık-İş Sendikası Genel
Başkanı Derya Uğur,
“Bakanlık 30 yaşın
üstündekiler için 5
yılda bir test yaparak
yaygın tarama yaptığını
savunmaktadır. Bu 5
yıllık aralıkta kanserin
ilerlemesi ve yaşam
kaybına neden olması ne
yazık ki işten bile değildir”
dedi.
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