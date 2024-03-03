HPV aşıları ödeme kapsamına alınmadı

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2023 bütçe görüşmelerinde rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünü önlemeye yönelik aşının, ulusal aşı takvimine alınacağını ifade etmişti.

Ancak HPV aşıları ulusal aşı takvimine dahil edilmedi.

Aşının, rahim ağzı kanserinde ciddi bir koruma sağladığının altını çizen Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur, “Bakanlık 30 yaşın üstündekiler için 5 yılda bir test yaparak yaygın tarama yaptığını savunmaktadır. Bu 5 yıllık aralıkta kanserin ilerlemesi ve yaşam kaybına neden olması ne yazık ki işten bile değildir” dedi.

