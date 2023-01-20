Hrant Dink İzmir’de anıldı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:55

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:55

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla bugün Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan grup, “Faşizme inat, kardeşimsin Hrant”, “Hrant için adalet, herkes için adalet”, “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz” sloganları attı. Üzerinde “Unutulmadın, aramızdasın ahparig” yazılı pankart açan grup üyeleri, ellerinde “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeni’yiz”, “Faşizme inat, kardeşimsin Hrant”, “Adalet halkların elleriyle gelecek” yazılı dövizler taşıdı.

Anmaya İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Kaynak, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Aykut Akdemir katıldı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına basın açıklamasını İzmir Barosu Başkanı Yılmaz okudu.



16 yıldır cinayetin aydınlatılmadığını belirten Sefa Yılmaz, “Hâlâ elem duyduğumuz, acısını yüreğimizde hissettiğimiz bu cinayetin arkasındaki güçler ortaya çıkarılmadı, hâlâ karanlıkta kalan noktalar aydınlatılmadı. Hrant’ımızın katlini planlayanlarla, ölüm emrini verenlerle hesaplaşılmadı. O dönemde ve bugün görevde olan iktidarın açık ve gizli ortakları arasındaki güç savaşının ortasında yürütülen soruşturma ve yargılama süreçleri, hakikate ulaşmamızı sağlamak şöyle dursun, belirsizlikleri çoğalttı, gerçek faillerin ortaya çıkarılmasını engelledi. Cinayet sonrası ortaya çıkan belgelerden, emniyet ve istihbarat görevlilerinin bir cinayet hazırlığından haberdar oldukları, bu bilgileri ilgili makamlara iletmedikleri, Hrant’ın korunmadığı anlaşılmıştır. Bu cinayetin gerçek suçluları ortaya çıkana kadar, hiçbir suçun cezasız kalmaması için yargılama süreçlerini takip etmekten, bu uğurda her koşulda mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” dedi.