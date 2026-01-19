Hrant Dink, katledilişinin 19'uncu yılında anıldı

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, katledilişinin 19. yılında, İstanbul Şişli’deki Sebat Apartmanı önünde anıldı. 19 Ocak 2007’de, o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından arkasından vurularak katledilen Dink için düzenlenen tören öncesinde Halaskargazi Caddesi’nde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yoğun kar yağışı altında düzenlenen törene binlerce yurttaşla birlikte CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan, DEM Parti milletvekilleri Kezban Konukçu Kok, Celal Fırat ile Sezai Temelli ve TİP milletvekili Ahmet Şık’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda siyasetçi, gazeteci ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi de katıldı. Anma etkinliği öncesi Sebat Apartmanı’nın cephesine, üzerinde Dink'in fotoğrafının yer aldığı, "19 Ocak, 19 yıl. Hakikatin İzinde Adaletin Peşinde. Agos 30 yaşında" yazılı dev bir pankart asıldı.

TUTUKLULARDAN GELEN MEKTUPLAR OKUNDU

Anma töreni başlarken ilk olarak tutuklu bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir ile Gezi davası tutukluları Osman Kavala ve Çiğdem Mater’in cezaevinden anma törenine gönderdiği mektuplar okundu. Şahan, mektubunda, “Ne tutsaklıkla, ne kurşunla kardeşliğimizi öldürebildiler. Seneye yanınıza geleceğim. Hep birlikte hasret ve kavuşma türküleri söyleyeceğiz” mesajını verirken Mater ise “Umutsuz olmaya hakkımız yok. Umutla devam edeceğiz. Bugün, o umudun acıtarak kendini anımsattığı gün. Neredeyiz? Buradayız. Hasretle buradayız. İçeride de olsak, dışarıda da, uzakta da olsak, aklımız, fikrimiz burada, o umutta” ifadelerini kullandı.

''ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ''

Törende bu yılki anma konuşmasını ise Dink'in en eski çalışma arkadaşlarından, AGOS’un eski genel yayın yönetmeni yardımcısı ile görsel direktörü Leda Özber yaptı. Özber, Agos gazetesinin 30.yılını da selamladığı mektubunu “Gazetecilik suç değildir. Suçsuz yere hapsedilmiş olsa da, dostlarımız ve insanlık yine kadın, çocuk demeden sürülüyor olsa da Gazze’den, devletler yine seyirci kalsalar da o bize çok tanıdık zulümlere, adalet istemekten bıkmayacağız, haklarımızın gasp edilmesine karşı sesimizi yükseltmekten, insanca, bir arada yaşamı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı. Kötü hava şartlarına karşın binlerce yurttaşın katıldığı törende sık sık, "Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeni'yiz", "Hrant için adalet için” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganları atıldı.