Hrant Dink'in arkadaşları çağrı yaptı: 'Vurulup düştüğü yere bir karanfil bırakıyoruz'
Hrant Dink'in arkadaşları, katil zanlısı Ogün Samast'ın tahliyesine tepki amacıyla, Dink'in vurulduğu Agos gazetesi önüne Cumartesi günü için çağrıda bullundu. Çağrı metninde, "Vurulup düştüğü yere Hrant Dink’in anısına bir karanfil bırakıyoruz ve bir kez daha adalet talebimizi haykırıyoruz" dedi.
AGOS Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
"BU ADALETSİZLİĞE İSYAN EDİYORUZ"
Samast'ın tahliyesine tepki gösteren Hrant'ın Arkadaşları, sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamada, yarın için çağrıda bulundu:
"Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir eylem olduğunu bir türlü kabul etmeyen mahkemeler şimdi de katillerden birini aramıza saldı. Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz. 18 Kasım Cumartesi saat 14.00’te Agos’un önünde, vurulup düştüğü yere Hrant Dink’in anısına bir karanfil bırakıyoruz ve bir kez daha adalet talebimizi haykırıyoruz. Biz bitti demeden bu dava bitmez!"
ÇAĞRI— Hrant'ın Arkadaşları (@hrantinarkdslri) November 17, 2023
Hrant Dink cinayetinin örgütlü bir eylem olduğunu bir türlü kabul etmeyen mahkemeler şimdi de katillerden birini aramıza saldı.
Bu adaletsizliğe isyan ediyoruz.
+++ pic.twitter.com/BjLQ8KmUj8
En Çok Okunan Haberler
-
- Metin Uca hayatını kaybetti
- Yargıdan Konakcı hakkında karar!
- 12 yaşındaki öğrencisinden çocuk doğurdu
- Gram altında yeni rekor!
- Metin Uca'nın vasiyeti ortaya çıktı!
- 'Erdoğan darbenin başına geçti'
- 7.0 büyüklüğünde deprem
- Mevduat faizleri yüzde 46'ya dayandı
- 73 ilde operasyon: Binlerce şüpheli yakalandı!
- 'Ne bu çamaşır makinesi mi?'