Hrant Dink'in arkadaşlarından açıklama: 'Katilleri koruyan cinayete ortaktır'

Hrant Dink'in arkadaşları, katil zanlısı Ogün Samast'ın tahliye kararı tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez" denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.11.2023 - 10:40
Hrant Dink'in arkadaşlarından açıklama: 'Katilleri koruyan cinayete ortaktır'
Abone Ol google-news

Gazetei Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.

"ADALET, VİCDAN, HAKKANİYET YOK"

Dink'in arkadaşları tarafından, tahliye kararına ilişkin sosyal medyadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hrant Dink cinayeti halen aydınlatılmamış, sorumluları açığa çıkartılmamışken; birçok dostumuz, hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutuluyorken, Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildi.

Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok!

Gözümüzün içine baka baka 'öldür' diyenleri, bir bebekten katil yaratan bu karanlığı güçlendiriyorlar!

Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez."


açıklama arkadaş Cinayet Hrant Dink Ogün Samast Tahliye

İlgili Haberler

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama!

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin ilk açıklama!
Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliyesine sert tepki: Sözün bittiği yerdeyiz

Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliyesine sert tepki: Sözün bittiği yerdeyiz
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine tepki yağıyor

Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliyesine tepki yağıyor

En Çok Okunan Haberler