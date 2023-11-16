Hrant Dink'in arkadaşlarından açıklama: 'Katilleri koruyan cinayete ortaktır'
Hrant Dink'in arkadaşları, katil zanlısı Ogün Samast'ın tahliye kararı tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez" denildi.
Gazetei Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine yönelik tepkiler sürüyor.
"ADALET, VİCDAN, HAKKANİYET YOK"
Dink'in arkadaşları tarafından, tahliye kararına ilişkin sosyal medyadan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hrant Dink cinayeti halen aydınlatılmamış, sorumluları açığa çıkartılmamışken; birçok dostumuz, hak savunucuları, gazeteciler, siyasetçiler haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevlerinde tutuluyorken, Hrant Dink'in katili Ogün Samast tahliye edildi.
Biliyorduk, dile getiriyorduk ama bu son gelişmeyle tescillendi: Adalet yok! Vicdan yok! Hakkaniyet yok!
Gözümüzün içine baka baka 'öldür' diyenleri, bir bebekten katil yaratan bu karanlığı güçlendiriyorlar!
Peşini bırakmayacağız, unutmayacağız, 'katilleri koruyan cinayete ortaktır' demeye devam edeceğiz. Biz bitti demeden bu dava bitmez."
Katilleri koruyan cinayete ortaktır!#HrantDink #BuradayızAhparig pic.twitter.com/PCSCUShA7S— Hrant'ın Arkadaşları (@hrantinarkdslri) November 16, 2023
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