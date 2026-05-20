Hristiyan olduğu için İran'dan göç eden mülteci, evinde ölü bulundu: 'Göz göre göre bir ölüm gerçekleşti'

İranlı mülteci işçi Seyedmahdi Mahdian, 4 Mayıs’ta Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi’ndeki evinde ölü bulundu. Bir süredir kendisinden haber alamayan komşularının ihbarı üzerine eve giren polis ekipleri, Mahdian’ı yerde hareketsiz halde buldu. Olay kayıtlara “şüpheli ölüm” olarak geçti. Mahdian’ın cenazesi, İran’dan gelen ailesinin katılımıyla Eskişehir’de toprağa verildi.

Yaklaşık 10 yıldır Eskişehir’de yaşayan ve bir çocuk babası olan Mahdian’ın, İran’da Hristiyanlığı seçmesi nedeniyle baskıya maruz kaldığı, kırbaç cezası aldığı ve daha ağır yaptırımlarla karşılaşma riski nedeniyle Türkiye’ye sığındığı öğrenildi. Türkiye’ye geldikten sonra uluslararası koruma başvurusu yapan Mahdian’ın talebi reddedildi. Ret kararına yaptığı itiraz ise Bursa Bölge İdare Mahkemesi’nde değerlendirme aşamasındaydı.

DÖRT BUÇUK METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Mahdian’ın avukatı Döndü Kurşunoğlu, Mahdian’ın yaşamını etkileyen sürecin, 30 Temmuz 2025’te Eskişehir’de çalıştığı inşaatta geçirdiği iş kazasıyla başladığını belirtti. İddiaya göre, ST Makine adlı firmanın inşaatında, Surre Yapı isimli taşeron şirket aracılığıyla kaynak ustası olarak çalışan Mahdian, yaklaşık dört buçuk metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Mahdian’ın kafatasında kırıklar ve çökme meydana geldiği, kafatasının bir bölümünün alınmak zorunda kaldığı ve beyninde hasar oluştuğunu belirten Kurşunoğlu, 1 ay yoğun bakımda kaldığını, kazanın ardından yürüme yetisini büyük ölçüde kaybederek yaşamını tekerlekli sandalye ile sürdürdüğünü söyledi.

TEDAVİSİNİ SÜRDÜREMEDİ

Çalışma izni bulunmadığı ve sigortasız çalıştığı için Mahdian’ın iş kazasının ardından tam anlamıyla tedavi olamadığını belirten Kurşunoğlu, Mahdian’ın Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne üç kez yatırıldığı ancak acil müdahalelerin ardından klinik tedavi için ücret talep edildiği gerekçesiyle tedavisini sürdüremediğini ifade etti. Biriken borçlar nedeniyle hastanede Mahdian’ın alıkonulmaya çalışıldığını ileri süren Kurşunoğlu, bu nedenle hastaneden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti. Kafatasının bir bölümünün alınması nedeniyle kendisine önerilen kafa protezinin maliyetinin yaklaşık 1,5 milyon lira olduğu, ekonomik koşulları nedeniyle bu tedaviye de erişemediği kaydedildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “İNŞAATTA GEREKLİ ÖNLEMLER ALINMADI”

İş kazasına ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi ön inceleme raporu ve bilirkişi raporunda, inşaatta gerekli iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı değerlendirmesine yer verildi. Raporda, proje sahibi ST Makine’nin sahibi Hüseyin Tezel adına işleri yürüttüğü belirtilen Osman Tezel’in “asli kusurlu”, şantiye şefi Abdullah Olur’un ise “tali kusurlu” olduğu ifade edildi. Taşeron firma Surre Yapı’dan herhangi bir yetkiliye kusur yüklenmediği, şirket sahibi Hüseyin Tezel’in de kusurlu bulunmadığı belirtildi. Avukat Kurşunoğlu, Mahdian’ın tedavisini de işverenlerin üstlenmediğini ifade etti.

Savcılığın bilirkişi raporları ve ifadeler doğrultusunda iddianame hazırladığı ancak kati sağlık raporunun bulunmaması nedeniyle mahkemenin dosyayı savcılığa iade ettiği öğrenildi. Kati sağlık raporunun, yaralanma sonrası oluşan kalıcı hasar ve işlev kaybının tedavi sürecinin ardından adli tıp uzmanlarınca tespit edildiği nihai belge olduğu belirtilirken, Mahdian’ın tedavisini tamamlayamaması nedeniyle bu raporun hazırlanamadığı, dosyanın halen soruşturma aşamasında olduğu ifade edildi.

EVDE BAKIM HİZMETİ BAŞVURULARINDAN SONUÇ ALAMADI

Mahdian’ın süreç içinde Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Valiliği’nin evde bakım servislerine başvurduğu ancak sonuç alamadığını kaydeden Kurşunoğlu, eve gelen sağlık görevlilerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığını ve sigortasının bulunmadığını fark ettikten sonra herhangi bir bakım hizmeti sunmadan ayrıldığını ileri sürdü.

AVUKAT KUŞOĞLU: “ŞÜPHE GÖTÜRÜLMEYECEK ŞEKİLDE ÖLÜME SÜRÜKLENDİ”

Kurşunoğlu, iş kazası soruşturması ile ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın birleştirilmesi için başvuruda bulunacaklarını açıkladı. Kurşunoğlu, Eskişehir’de çok sayıda mültecinin kayıt dışı çalışma, güvencesizlik, iş cinayetleri ve kamu hizmetlerine erişememe gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Mahdian’ı göz göre göre ölüme götüren birçok etken var. Özellikle sağlık hakkına erişememesi, sigortasız olması, evde bakım hizmetine erişmemesi. Belediyelerden, valiliklerden destek alamadı Mahdian. Göz göre göre bir ölüm gerçekleşti.”