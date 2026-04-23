HSK 1. Dairesi, bazı yasa ve kurumların işleyişinden doğan uyuşmazlık davalarında uzmanlaşmaya gitti: Kentsel davalar Ankara’da toplandı!

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK), bazı tür davalar için yeni uzman mahkemelerin belirlemesine ilişkin kararı dün Resmi Gazete’den yayımlandı. HSK 1. Dairesi’nin 20 Nisan tarihli kararlarına göre; imar ve taşınmazlara ilişkin davalar başta olmak üzere bazı idari uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde görülmesine karar verildi.

‘KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YOĞUNLAŞMASI, UYUŞMAZLIKLARI ARTIRDI’

Daire kararında Türkiye’de kentleşme olgusunun artmasından kaynaklı kentsel dönüşümün yoğunlaşmasının imar hukuku kapsamındaki uyuşmazlıkların sayısını artırdığına vurgu yaptı. Bu kapsamda gerekçede; “Yargılamalarda gecikmelerin önlenmesi, makul sürede yargılanma ilkesinin etkin sürede sonuçlandırılması, içtihat birliğinin güçlendirilmesi, keşif ve bilirkişi incelemesi gibi ortak yargısal süreçlerin etkin biçimde yürütülmesi birlikte değerlendirildiğinde; uyuşmazlıkların belirli mahkemelerde ihtisaslaşması sonucuna varılmıştır” denildi.

İMAR, KÜLTÜR VE YAPI DENETİM UYUŞMAZLIKLARI ANKARA’DA GÖRÜLECEK

Bu gerekçeyle daire; “İmar Kanunu”, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”, “Kıyı Kanunu”, “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu” ile bağlı diğer mevzuat ve “Yapı Denetimi Hakkında Kanun” ile ilişkin diğer mevzuattan doğan uyuşmazlık davalarına Ankara 2, 3, 4 ve 16 numaralı idare mahkemelerinin bakmasına karar verdi.

ASKERİ HİZMET KAPSAMINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA DA UZMANLAŞMAYA GİDİLDİ

Bu kararın yanı sıra daire, aynı gün “Yargılama Usulü Kanunu”nun “Askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıklara dair hükümler” başlıklı 20/C maddesi kapsamında kalan dava ve işlemlerde de uzman mahkemeler oluşturdu. Karar göre söz konusu uyuşmazlık davaları; Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya ve Samsun’daki 1 numaralı; Ankara 1, 20, 22 ve 26 numaralı ile İstanbul 15 ve 17 numaralı idari mahkemelerinde görülecek.

KARARLAR 1 HAZİRAN’DAN BAŞLAYARAK GEÇERLİ SAYILACAK

Ayrıca daire; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu ile Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun (KGK) regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan kurul kararı şeklindeki iş ve işlemlerden doğan davalara da Ankara 10, 13 ve 25 numaralı idare mahkemelerince bakılmasını kararlaştırdı. Bununla birlikte; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (KVKK) regülasyon ve denetim yetkilerinden kaynaklanan davalarda da Ankara 12, 14 ile 15 numaralı idare mahkemeleri yetkili olacak. Dairece, tekmil uzmanlaşma kararlarının 1 Haziran’dan başlayarak geçerli sayılmasına karar verildi.