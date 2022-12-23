HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunca 4 hakim ile 2 cumhuriyet savcısı adaylarının atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İHA
23 Aralık 2022 Cuma, 07:11
HSK atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
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Hakimler ve Savcılar Kurulunca atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Hakimler ve Savılar Kurulu Başkanlığınca; Ankara hakim adayı Özcan Ulusoy, İzmir Karaburun hakimliğine, İstanbul hakim adayı Ahmet Bülter, Burdur Tefenni hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Nur Suntay, Akşehir Yunak hakimliğine, Ankara hakim adayı Emine Kızılay, Yozgat Yerköy hakimliğine, Niğde cumhuriyet savcısı adayı Uğur Bostan, İzmir Karaburun cumhuriyet savcılığına, Eskişehir cumhuriyet savcısı adayı Abdullah Çobanoğlu, Mardin Derik cumhuriyet savcılığına, ad çekme usulü ile naklen atandığı belirtildi.


HSK Atama atama kararı Resmi Gazete

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