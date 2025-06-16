HSK’de yeni görevler belli oldu; tartışmalı isimler önemli mevkilere getirildi: Soma davasını bozan başkanvekili oldu... MHP’li Yönter kızının nikah şahidiydi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, görev süresi dolan üyelerin yerine yapılan seçimlerin ardından yeni üyelerin katılımıyla bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un başkanlığında toplandı. Toplantıda, HSK Birinci ve İkinci Daire üyelikleri ile başkanlık seçimleri yapıldı. Bakan Tunç’un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, seçim sonucuna göre; HSK Birinci Daire üyeliklerine Bülent Küfüdür, Hakan Yüksel, Havvanur Yurtsever, Sait Özdemir ve Turan Kuloğlu’nun; İkinci Daire üyeliklerine ise Cengiz Aydemir, Alişan Tiryaki, Çetin Arslan, Fuzuli Aydoğdu, Serdar Ateş ve Seyfi Han seçildiğini bildirdi. Ayrıca, HSK Birinci Daire Başkanlığı’na Turan Kuloğlu, İkinci Daire Başkanlığı ve HSK Başkanvekilliği’ne ise Fuzuli Aydoğdu getirildi.

SOMA DAVASINI BOZAN HAKİMLERDENDİ

İkinci Daire Başkanlığı ve HSK Başkanvekilliği’ne seçilen Aydoğdu; 301 maden işçinin yaşamını yitirdiği Soma Maden Faciası davasında Yargıtay 12’inci Ceza Dairesi’nin suçluların “olası kast hükümlerine göre birden fazla insanı öldürmekten” ayrı ayrı cezalandırılması gerektiğine dair kararı veren ve ardından görevlerinden alınan daire üyelerinin yerine atanan ve ceza istemleri kaldıran üyelerden biriydi.

ATALAY HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA İMZASI BULUNANLARDANDI

Hakan Yüksel ise Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin hukuk hiyerarşisine aykırı olarak; Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında “hak ihlali” kararı veren Anayasa Mahkemesi ve üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunması kararında imzası bulunan daire üyelerinden biriydi.

MHP'Lİ YÖNTER KIZININ NİKAH ŞAHİDİYDİ

Bunun yanı sıra CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabından Yüksel 21 Mayıs’ta Meclis’ten seçilmesine ilişkin; “Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi; Ankara İki Nolu Barosu Başkanı ile bozkurt işareti yaparak fotoğraf çekilen, kendi kızının düğününde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan, ve en önemlisi dün gece yapılan HSK seçimleri sonucu HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel. Alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı” paylaşımında bulunmuştu. Tanal’ın paylaşımına Yönter de “Bay Tanal, meşhur bir sözü hatırlatayım sana: Densiz deve girmezmiş eve. Zoruna mı gitti? Karın ağrın varsa, uykuların kaçmışsa git dinlen evinde. Siyaset vodvilinde meddahlığa özenme. Biraz adam ol, tabii seciyen ve seviyen elverirse” yanıtını vermişti.

TUNÇ, YARGITAY VE DANIŞTAY ÜYELERİNİ DE TEBRİK ETTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay ve Danıştay üyeliklerine seçilen isimleri tebrik etti. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, “Hakimler ve Savcılar Kurulunca Yargıtay üyeliklerine seçilen Mehmet Akif Ekinci, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım ile Danıştay üyeliğine seçilen Halil Koç’u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.