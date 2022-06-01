HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı. Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay üyeliğine seçildi.
HSK Genel Kurulu, boş bulunan 3 Danıştay üyeliği için seçim yaptı.
Buna göre, HSK Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Levent Barış Tüfenkci, Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanı Kenan Balan ve Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Nurten Çolakoğlu, Danıştay'ın yeni üyeleri oldu.
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