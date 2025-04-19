HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu tarafından alınan ve bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinde değişiklik öngören karar, Resmî Gazete’de yayımlandı.

HSK kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
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DHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 00:42

Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararına göre, Bartın ve Zonguldak illeri Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Kararla birlikte, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinin; Ankara, Bartın, Çankırı, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir ve Zonguldak illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesine, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek aynen devam ettirilmesine karar verildi.


Etiketler: #Resmi Gazete #HSK #karar

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