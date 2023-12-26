HSK kararnamesi Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 26.12.2023 - 00:40

Güncelleme: 26.12.2023 - 00:41

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımladı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin adli yargıda 484, idari yargıda ise 26 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 510 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.