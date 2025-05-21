HSK seçimleri tartışma yarattı... CHP ve MHP arasında 'Hakan Yüksel' gerginliği!

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) boşalan 5 üyelik için yapılan seçim yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) katılmadığı oylama, ikinci turda en çok oy alan adaylar arasında yapılan kura ile sonuçlandı.

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da, HSK’nin yeni üyelerinden Hakan Yüksel’in bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, “Alın size tam bağımsız yargı” ifadeleriyle seçime tepki gösterdi.

"ALIN SİZE TAM BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ YARGI”

Tanal, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunlar kaydetti:





"Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi; Ankara İki Nolu Baro Başkanı ile bozkurt işareti yaparak poz veren, kendi kızının düğününde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan, Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına rağmen karşı karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili olan,

ve en önemlisi, dün gece HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel! Alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı…"

"ZORUNA MI GİTTİ?"

CHP’li Tanal'ın eleştirilerine yanıt veren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, şu paylaşımda bulundu:

"Bay Tanal, meşhur bir sözü hatırlatayım sana: Densiz deve girmezmiş eve… Zoruna mı gitti? Karın ağrın varsa, uykuların kaçmışsa git dinlen evinde… Siyaset vodvilinde meddahlığa özenme… Biraz adam ol, tabii seciyen ve seviyen elverirse…"

"BEN MİLLETİN AVUKATIYIM SEN VESAYET REJİMİNİN MEMURUSUN"

Mahmut Tanal, MHP'li Yönter'e de bu sözleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden bir yanıt verdi:

Sözlerine "Ulvi Yönter’e cevabımdır" diye başlayan Tanal, MHP'li isme şu ifadelerle seslendi:

"Ben hukuk mücadelesi veriyorum, sen ise hukuksuzlukları perdelemeye çalışıyorsun! Bana “barikat tekmeleyen, provokatör” diyorsun. Peki, sen kimsin?

Senin eşin Meltem Yılmaz Yönter, 9 Haziran 2020 tarihinde TBMM tarafından Sayıştay Üyesi olarak seçildi. (Bkz: TBMM tutanakları – 2020/113886)

Sen Meclis kürsüsünde yargı bağımsızlığı nutukları atarken, ailenin bir ferdi yargıyı denetleyen kuruma getirildi. Bu atamanın “liyakat mi yoksa sadakat mi?” sorusunu doğurduğu ortada!

Ayrıca senin desteklediğin siyasi blok, 20 Mayıs 2025’te TBMM’de yapılan HSK seçiminde Anayasa’nın 159. maddesini açıkça ihlal etti!

– Yeterli çoğunluk sağlanamadığı halde kura çekilmeden oylama yapıldı,

– Muhalefetin itirazları yok sayıldı,

– Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş bu hukuksuzluğu yönetti,

– Sonradan göstermelik kura çekilerek usulsüzlük meşrulaştırılmaya çalışıldı.

Bunlar açık bir yargı darbesidir! Ben adalet için, halkın hukukunu korumak için barikata da çıkarım, kamyona da binerim, çünkü halkın yanındayım! Seninle aramdaki fark budur: Ben milletin avukatıyım, sen vesayet rejiminin memurusun!

Senin “ahlak, edep” dersi vermeye ne sicilin ne de siyasi tarzın müsaittir. Siyaset; tehdit diliyle değil, hukukla yapılır. Yargıyı partizan kadrolarla doldurmak ahlak değil, çöküştür!

Zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir! Hem eşini Sayıştay’a atayacaksın, hem HSK üyelerini partizan yöntemlerle belirleyeceksin, sonra çıkıp millete “ahlak” dersi vereceksin!

Hadi oradan!"