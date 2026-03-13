HSK, Yargıtay'a 8 yeni üye seçti

HSK Genel Kurulu’nun bugün yaptığı toplantıda, Yargıtay’da boş bulunan 8 üyelik için seçim gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda farklı görevlerde bulunan isimler Yargıtay üyeliğine getirildi.

Seçim sonucuna göre, eski Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar Yargıtay üyeliğine seçildi. Aynı kapsamda İstanbul Anadolu İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya da Yargıtay’ın yeni üyeleri arasında yer aldı.

Toplantı sonucuna göre, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Aile Mahkemesi Hakimi Çimen Atacan Tuna, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı ve Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

GÜRLEK: "YARGITAY ÜYELERİMİZE GÖREVLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu toplantımız sonucunda Yargıtay Üyeliklerine; Kayseri BAM Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Yargıtay Savcısı Hüseyin Kürşad Serbes, Yargıtay Tetkik Hâkimi İbrahim Acarlı, Adalet Bakanlığı eski Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, İstanbul Anadolu Adliyesi Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Bekir Altun, Büyükçekmece Hakimi Çimen Atacan Tuna, Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Musa Kanıcı seçilmişlerdir. Adaletin tecellisi için büyük bir özveriyle görev yapacaklarına inandığım Yargıtay Üyelerimize görevlerinde başarılar diliyorum. Seçimlerin yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."