HÜDA PAR adayı Dinç, yasadışı faaliyet yürüten medreselere ziyaretlerini sıklaştırdı

Yayınlanma: 24.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.03.2024 - 04:00

Gerici eylem ve istekleriyle bilinen HÜDA PAR’ın Mersin milletvekili ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Faruk Dinç, seçim çalışmaları kapsamında medreselere ziyaretlerini sürdürüyor. Gazetemiz Cumhuriyet, HÜDA PAR’lı Dinç’in laik eğitimi hedef aldığı “Hem çocuklarımıza İslami bir eğitim vermiyorlar hem de onlardan İslami performans bekliyorlar” sözlerini ve medreselere resmi statü kazandırmak için çalışan Medrese Alimleri Vakfı (MEDEV) Başkanı ve Suffe Medresesi Baş Müderrisi Muhammed Tayyip Elçi’yle yaptığı seçim görüşmesini gündeme getirmişti.



HEDEF GÖSTERDİ



Dinç, söz konusu haberlerimizi önceki gün sosyal medya hesabından hedef gösterdi. Dinç paylaşımında; “Cumhuriyet Gazetesi seçim çalışmalarımızı adım adım izleyip çarpıtıyor. Geçen hafta sisteme yönelik ‘Hem çocuklarımıza İslami bir eğitim vermiyorlar hem de onlardan İslami performans bekliyorlar’ sözlerimizi çarpıtan Cumhuriyet’in gözüne bu kez de Kuran kursu ziyaretimiz battı. Hoşunuza gitmese de medreseler bu ülkenin gerçeğidir, mirasıdır. Toplumsal birliğimizin sigortasıdır. Resmi statü kazanmaları için çalışacağız. Cumhuriyet Gazetesi’ni rahatsız ettiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.



ERMİŞ’LE BULUŞTU



Dinç, seçim çalışması kapsamında yasadışı faaliyet yürüten medrese ziyaretlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Dinç’in önceki gün Diyarbakır’da “Kuran kursu” adıyla yasadışı medrese çalışması yürüten “Şehid Ali Haydar Bengi Medresesi”ni de ziyaret ettiği öğrenildi. Dinç, bu ziyaret kapsamında söz konusu medresenin baş müderrisi Abdulbaki Ermiş’le görüştü. İktidarın gündeminde “anayasa değişimi” varken Dinç’in de Ermiş’le “yeni bir sivil anayasaya” ilişkin görüşmesi dikkat çekti. Faruk Dinç, Ermiş’le görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından “Ali Haydar Medresesi Baş Müderrisi Molla Abdulbaki Ermiş’i ziyaret ettik, dualarını aldık. Yeni ve sivil bir anayasaya olan ihtiyacı, seçim sürecini konuştuk” paylaşımında bulundu

