HÜDA PAR Gençlik Kolları’nın düzenlediği yürüyüşte ‘cenk, cihat, şehadet’ sloganları atıldı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 05.12.2023 - 04:00

Hamas-İsrail çatışmaları ve çatışma kapsamında İsrail’in Gazze’deki eyemleri için Türkiye’de kınama eylemleri sürüyor. Bu kapsamda İslamcı oluşumların eylemleri dikkat çekiyor.

Cumhuriyet, dün Diyarbakır’daki İslami Sivil Kuruluşları’nın, 18 yaş altındaki onlarca kız ve erkek çocuğa tekbir çektirtip terör örgütü Hamas’ın silahlı kolu İzzeddin el-Kassam’ın sözcüsü Ebu Ubeyde’nin fotoğraflarını taşıtarak, Gazze için yürütmesini gündeme getirmişti.

HÜDA PAR Diyarbakır Gençlik Kolları da önceki gün akşam “Filistinli Kardeşlerimiz İçin Gençler Yürüyor” adıyla bir yürüyüş düzenledi.



Yürüyüşün ardından gençlik kolları üyesi S.G, grup adına basın açıklaması yaptı. S.G. tarafından okunan açıklamada, “Muhakkak ki Allah yolunda cihat etmek manevi bir olgunluk gerektirir. O kutlu vakte kendini hazırlamalıdır. Yaşasın Hamas’ın şanlı kıyamı” denildi.



Avukat Doğan Erkan, “Filistin halkının yaşadığı zulüm, siyasal İslamcıların gericilik propagandasına bahane oluyor. Anayasa özel bir hükümle devlete ‘gençliğin korunması’ görevi verir. Bu koruma görevinin çerçevesini Atatürk devrimleri ile çizer. Cihat çağrısı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na açıkça aykırıdır” diye konuştu.



‘HÜDA PAR KAPATILMALI’

“Açıklama aynı zamanda suçu ve suçluyu övme niteliğindedir“ diyen Erkan, “HÜDA PAR gerçek hedefini, şeriat devleti kurmak olduğunu ortaya koymasına rağmen, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hareketsizliği anlaşılabilir değildir. HÜDA-PAR, laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmak sebebiyle kapatılmalıdır” dedi.

