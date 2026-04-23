HÜDA PAR, Hizbuttahrir’in ardından okul saldırıları üzerinden laik eğitimi hedef aldı: Laik ve çağdaş eğitime sistematik saldırı!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta geçen hafta yaşanan okul saldırıları, eğitimde güvenlik tartışmalarına neden oldu. İktidar okullarda emniyet aracılığıyla güvenliği artırmaya çalışırken, eğitimciler ise pedagojik ve kamusal eğitimin güçlendirilmesiyle kalıcı çözümlerin oluşturulabileceğini savunuyor.

ÖNCE HİZBUTTAHRİR HEDEF ALMIŞTI

Eğitimde bu tartışmalar sürerken, gerici gruplar ise bu saldırılar üzerinden laik ve çağdaş eğitimi hedef almaya başladı. Bu kapsamda gazetemiz Cumhuriyet, Yargıtay’ca terör örgütü kabul edilen ve hilafet devleti kurmak için 40 farklı ülkede örgütlü hareket eden Hizbuttahrir’in şeriat çığırtkanlığını gündeme getirmişti.

Hizbuttahrir tarafından 16 Nisan’da yapılan yazılı açıklamada; “Asıl suçlu laik düzendir, asıl sorumlular ise bu laik kapitalist düzenin koruyucularıdır. Yüz yıldır bu ülkede laik eğitim sistemi hâkimdir ve okullarımızda ‘ilke ve inkılaplar’ adı altında değerlerimizden uzaklaşan nesiller yetişmektedir. Bu gencecik çocukları profesyonel bir tetikçi soğukkanlılığıyla bu suça sevk eden kimdir? Yıllardır sıralarında diz çürüttükleri laik eğitim sistemi değil midir?” ifadeleri kullanılmıştı.

HÜDA PAR EL ARTIRDI!

Hizbuttahrir’in ardından laik ve çağdaş eğitimi bu kez Hizbullah’ın siyasi uzantısı HÜDA PAR hedef aldı. HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, önceki gün Meclis’te yaptığı açıklamada; Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e deccal diyen Saidikürdi’ye (Saidinursi) atıf yaparak laik ve çağdaş eğitim ile Cumhuriyet’in kurucu felsefesi Kemalizmi hedef aldı.

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇIKIŞI

Eğitimde değerler eğitiminin verilmesi gerektiğini savunan Ramanlı, değerler eğitiminin matematik ve fen eğitimi kadar önemli olduğunu iddia etti. Ramanlı, bu konuda Saidikürdi’nin “Vicdanın aydınlatıcı dini ilimlerdir. Aklın ışığı çağdaş teknik ve bilimsel bilgilerdir (fünunumedeniye). İkisinin kaynaşmasıyla gerçek ortaya çıkar” sözünü örnek göstermesi dikkat çekti.

“Eğitim sistemi, tek tip insan yetiştirmeyi hedefleyen Kemalist ideolojik kalıplardan arındırılmalıdır” diyen Ramanlı şu ifadeleri kullandı: “Eğitim programlarına ve kurumsal organizasyonlara inanç ve ahlak eksenli yeni bir format kazandırılması gerekmektedir. Yargı ve kolluk kurumlarının, muhalefet partilerinin tüm çekinceleri ve bürokratik engelleri bir tarafa bırakıp bu hayati konuda iş birliği yapması, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.”