HÜDA PAR yöneticisi Trabzonluları hedef aldı
Trabzon’da HÜDA PAR’lılar ile yurttaşlar arasında yaşanan gerginliğin ardından HÜDA PAR yetkilisi Seyfullah Sivi, Trabzon halkına hakaret etti.
Trabzon’daki Kahramanmaraş Caddesi’nde stant açan HÜDA PAR’lılar ile yurttaşlar arasında gerginlik yaşandı. Olay yerine gelen Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, vatandaşları olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştı.
Standının kaldırılmasını isteyen yurttaşlar, İstiklal Marşı okuyup “Gaffar Okan” ve “Ne mutlu Türk’üm diyene” sloganları attı.
HÜDA PAR İstanbul AR-GE Sorumlusu Seyfullah Sivi, sosyal medya hesabından yurttaşlara hakaret etti. Sivi, "Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler... Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller... Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler... Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları... Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları" dedi.
Bunlar Trabzon halkı değil, tasmalı enikler...— Seyfullah Sivi (@SeyfullahSivi) May 4, 2023
Bunlar Trazbzon halkını kendi emelleri için galeyana getiren kiralık eller...
Bunlar yalanlarla aldatılmış aklı kıt, gözü kör hainler...
Bunlar PKK'nın farklı fraksiyonları...
Bunlar vatanın, bayrağın gerçek düşmanları... https://t.co/6ghvXfX397
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