Hukuk dünyası yasta: Avukat Prof. Dr. Metin Orhan Kutal hayatını kaybetti

Türk hukuk camiasının saygın isimlerinden Prof. Dr. Metin Orhan Kutal, hayatını kaybetti. Uzun yıllar akademi ve hukuk pratiğinde önemli çalışmalara imza atan Kutal’ın vefatı, meslektaşları ve öğrencileri arasında büyük üzüntü yarattı. İstanbul Barosu tarafından yapılan açıklamada, baronun 3155 sicil numaralı üyesi Avukat Prof. Dr. Metin Orhan Kutal’ın hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, Kutal’ın vefatının meslektaşları ve öğrencileri arasında büyük üzüntü yarattığı ifade edildi.

PAZAR GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Uzun yıllar hem akademide hem de avukatlık mesleğinde görev yapan Kutal, özellikle iş hukuku, çalışma hayatı, sosyal politika ve sendikal haklar alanındaki çalışmalarıyla tanınıyordu. Akademik kariyeri boyunca çok sayıda öğrenci yetiştiren Kutal, hukuk ve çalışma hayatına ilişkin yayımladığı makale ve bilimsel çalışmalarla literatüre katkı sundu. Meslek yaşamı boyunca hukuk devleti ilkeleri, çalışma hayatında hak ve özgürlüklerin korunması ve sendikal hakların geliştirilmesine yönelik görüşleriyle bilinen Kutal, çeşitli akademik ve mesleki platformlarda da aktif rol aldı. Hukuk camiasında saygın bir akademisyen ve meslek insanı olarak anılan Kutal’ın cenazesi pazar günü Karacaahmet Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip, Kanlıca mezarlığına defnedilecek.

CUMHURİYET'E KONUK OLMUŞTU

Kutal, gazetemiz yazarı Şükran Soner'in Cumhuriyet TV'deki programına konuk olmuştu.