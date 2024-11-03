Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 23 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi, babası tarafından kayısı bahçesinde ölü bulundu.

Hukuk fakültesi öğrencisi kayısı bahçesinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
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İHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 21:21

Olay, saat 18.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Topsöğüt Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ankara Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören ve bir süre önce ailesini ziyarete gelen Mahmut Hakan Uzan’dan (23) öğle saatlerinden beri haber alamayan N.U., evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki kayısı bahçesine giderek oğlunu aramaya başladı.

Baba N.U., oğlunu bir ağacın altında başından silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet tabanca bulurken, Mahmut Hakan Uzan’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.


Etiketler: #hukuk fakültesi #öğrenci #ölü bulundu

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