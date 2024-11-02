Karabük'te bal kabaklı cinayet: 93 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 02.11.2024 - 22:37

Güncelleme: 02.11.2024 - 22:39

Edinilen bilgiye göre olay, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyünde meydana geldi.

Konarı köyündeki evinde yalnız yaşayan İbrahim Tuna'dan (93) haber alamayan İstanbul'daki kızları köy muhtarı Mustafa Özşen'i arayarak babası ile en son 28 Ekim'de telefonla görüştüklerini ancak 3 gündür bir türlü ulaşamadıklarını söyleyip, evi kontrol etmesini istedi.

Bunun üzerine köy muhtarı Özşen, yanına azasını alarak Tuna'nın yaşadığı eve giderek kapıyı çalmasına rağmen açan olmayınca evin etrafına bakmaya başladı. Bu sırada evin arka kısmında yer alan balkona dayalı bir merdiven olduğunu görünce durumdan şüphelenen muhtar, başka bir merdiven bularak eve girdi.

KÖYLÜLERİN İFADESİ ALINDI

Eve girince yatakta üstü tamamen örtülü şekilde yatan Tuna'nın üzerinden yorganı kaldırınca korkunç manzara ile karşılan muhtar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yaşlı adamın bal kabağı ile kafasına defalarca vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Yapılan araştırma ve inceleme sonucu Tuna'nın en son 28 Ekim Pazartesi günü emekli maaşını çektiği ancak evdeki eşyaları arasında parasının ve evin anahtarlarının da olmadığı tespit edildi.

Çalışmalarını derinleşitren jandarma ekipleri olay yerine gelen 2 Cumhuriyet Savcısı eşliğinde köylülerin ifadelerine başvurdu.

YAKALANDI

Köylülerin yaşlı vatandaşın ihtiyaçlarının aynı köylü ve zihinsel engelli olan Ayhan Aksoy'un (53) yaptığını, eve en son onun geldiği bilgisini vermesi üzerine ekipler, ilçe merkezinde Emek Mahallesi'ndeki evinde Aksoy'u gece yarısı gözaltına aldı.

Şahsın evinde yapılan aramalarda yaşlı adamın olduğu belirlenen 11 bin 800 lira para ile evinin anahatarları da bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na getiren Aksoy, burada cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Yapılan işlemlerinin ardından Ayhan Aksoy, sağlık kontrolü sonrası Safranbolu Adliyesine sevk edilerek, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemi ile gönderildiği mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.

Öte yandan, hurhanrca cinayete kurban giden İbrahim Tuna'nın cenazesi ise köyünde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.