Hukuk mücadelesi sonuç verdi: İşten çıkarılan akademisyen işine geri dönecek

Yayınlanma: 10.01.2023 - 10:33

Güncelleme: 10.01.2023 - 10:33

Nişantaşı Üniversitesi’nde YÖK Kanunu’ndaki düzenlemeye dayanarak, ücretlerin devlet üniversitesindeki meslektaşlarıyla eşitlenmesini talep eden akademisyenler işten çıkarılmıştı.

‘Eşit ücret’ talebinde bulundukları için işten çıkarılan akademisyenlerin işe geri dönmek için yürüttüğü hukuk mücadelesi sonuç verdi. İşten çıkarılan öğretim görevlisi Fırat Karçal’ın İstanbul 4’ncü İdare Mahkemesi’nde görülen davasında yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

"İŞİME GERİ DÖNMEM GEREKİYOR"



Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Karçal, “Beni ‘Verilen görevi yapmamak’ gerekçesiyle işten çıkarmışlardı. Bizden önce de birçok akademisyen arkadaşımız işten çıkarıldı. Ardından dava açtık. Biz devlet üniversiteleri ile, vakıf üniversiteleri arasındaki ücret farkı olmaması gerektiğini söyledik. Bununla ilgili dilekçe verdik. Öte yandan bizden insanları arayıp okula öğrenci çekmemizi talep ettiler. Ancak akademik sorumluluğumuzun dışında olduğu için bunu kabul etmedim. Öğrencileri müşteri olarak görmediğimiz için işten çıkarılmıştık. Yargı buna ‘dur’ dedi. Karara göre işime geri dönmem gerekiyor” dedi.