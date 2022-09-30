Hukuk muhakemesi tanıklık ücret tarifesi belli oldu

30 Eylül 2022 Cuma, 10:41

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi tebliğleri yayımlandı.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi'ne göre, tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 40 ile 80 lira arasında ücret ödenecek. Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanacak. Tanığa bu tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmayacak.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde, hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ise ilk 500 bin liralık anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 5, 3 veya daha fazla sayıda hakem olması halinde ise yüzde 8 olacak.

Sonrasında gelen 500 bin liralık anlaşmazlık için tek hakeme yüzde 4, 3 veya daha fazla hakeme ise yüzde 7 ödenecek. Bu sayı 10 milyon lira ve üzerindeki anlaşmazlıklarda tek hakem için yüzde 0,1, 3 veya daha fazla hakem için ise yüzde 0,2 olacak.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak gider avansı ise davacı için taraf sayısının beş katı tutarında tebligat ücreti ile diğer iş ve işlemler için 150 lira toplamını avans olarak ödemesi şeklinde belirlendi.

Söz konusu tebliğler, yarından itibaren yürürlüğe girecek.