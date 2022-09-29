Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de 'tecavüz' suçlamasıyla mahkemeye çıkacak

Çinli e-ticaret platformu JD.com'un kurucusu ve eski Üst Yöneticisi Richard Liu, ABD'de tecavüzle suçlandığı davada jüri önüne çıkacak.

AA
29 Eylül 2022 Perşembe, 17:17
Çinli milyarder Richard Liu, ABD'de 'tecavüz' suçlamasıyla mahkemeye çıkacak
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ABD'nin Minneapolis kentinde asliye hukuk mahkemesinde açılan davada, Richard Liu, 2018'de Minnesota Üniversitesinde öğretim gören Cingyao Liu adlı kadına tecavüz etmekle suçlanıyor.

"Yemeğe çıktığı kadına alkolün etkisindeyken tecavüz ettiği" iddia edilen Liu, suçlamaları reddederken, Savcılık Liu hakkında henüz cezai kovuşturma başlatılmadığını bildirdi.

Jüri seçiminin bugün başlayacağı davanın ilk duruşmasının 3 Ekim'de yapılması planlanıyor.

Duruşmalarda hem davalının hem de davacının jüri önünde ifade vermesi bekleniyor.



Richard Liu milyarder tecavüz

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