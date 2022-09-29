MHP'li Başkan Ergün'ün kendi arazisine verdiği 15 kat imar izni mahkemeye taşındı

29 Eylül 2022 Perşembe, 13:19

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Yunusemre ile Şehzadeler ilçesinde bulunan bazı alanlara imar izni verilmesini yargıya taşıdıklarını açıkladı.

MHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, Uncubozköy Mahallesi’nde kendisine ve ailesine ait 4 ayrı alanı birleştirip 15 katlık imar izni verilmesi üzerine harekete geçen meslek odaları, tarım alanlarının yapılaşmaya açılması, yoğunluk artışı, ayrıcalıklı imar hakkı tanınması, yetersiz sosyal ve teknik altyapı ayrılması, imar ve koruma mevzuatına aykırı düzenlemeler yapılması gibi gerekçelerle imar planlarının iptalini istediklerini duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde, aralarında Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ait arazilerin de yer aldığı 3 farklı bölgede yapılan imar değişikliği mahkemelik oldu. Belediyenin plan değişikliğine dava açtıklarını duyuran ve düzenlemenin iptalini isteyen Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ile Mimarlar Odası İzmir Şubesi, yaptığı yazılı açıklamada, “Manisa Büyükşehir Belediye meclisinde 14 Mart 2022’de onaylanan imar planı revizyonları ile mevcut tarım alanları yapılaşmaya açılmış, düzenlemede yeşil alan belirlenmemiş, yeterli altyapı ve sosyal donatı alanları ayrılmamış, bazı imar adalarında ayrıcalıklı imar hakkı tanınmıştır. 2021 yılında Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararlarının yok sayıldığı düzenlemede geçmişteki yargı kararları yok sayılmıştır. Bilirkişi raporlarında korunması gereken su ve tarım alanlarının yok sayıldığı belirtilen planlar yeni kayıplara yol açacaktır. Planlamada eşitlik ilkesini yok sayan, kamu mülkiyetlerinin kamusal kullanıma ayrılmadığı, vatandaşın can güvenliğinin dikkate alınmadığı ve tarım alanlarının geri dönülmesi mümkün olmayacak şekilde yok edilmesine yol açacak söz konusu imar planlarının yürütmesinin durdurulması ve iptali için yargıya başvurduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verdi.