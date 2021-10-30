Hukukçu Avşar, Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı

30 Ekim 2021 Cumartesi, 15:27

Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, dün Ankara’daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. Toplumun ikiye bölündüğünü, bir yanda siyasetçilerin, diğer yanda ise halkın olduğunu söyleyen Avşar, “efsane seçmen ol” sloganıyla yola çıktıklarını belirtti.

Adaylık çalışmalarını “halk ittifakı” adıyla yürüteceğini açıklayan Avşar, “aydınlık, güvenli, bereketli ve huzurlu günlere mevcut siyasi konjonktür ve siyasi aktörler ile erişilemeyeceğini vurgulayarak, “Türkiye’nin, halkın liderliğine ve sadece halkın liderliğini temsil edecek bir lidere ihtiyaç var” dedi.

"BİRİNCİ PARTİ KARARSIZLAR"

Partisiz cumhurbaşkanının en önemli avantajının, “paydaşlara ve ideoloji prangasına mahkum olmadan liyakatli kadrolar ile çalışabilme imkanı” olduğuna işaret eden Avşar, “Her parti, kendine yakın isimleri göreve getirdiği için Türkiye bugüne kadar vasat ile idare edildi. Halk ittifakı buna son verecek. Halkımız, önümüzdeki seçimde parti liderlerinin değil, kendilerinin belirledikleri cumhurbaşkanı adayını seçerek yönetime el koyacak” ifadelerini kullandı. Anketlerde kararsız olarak gözüken seçmenlerin birinci parti konumunda olduğunu ve mevcut sistemin değişerek halk iktidarını istediklerini kaydeden Avşar, parlamenter sisteme işaret ederek, şunları kaydetti:

“Halbuki muhalefet, seçmene seçimden hemen sonra yeni bir seçim öneriyor. Türkiye acil sorunlarını çözmeden önümüzdeki seçimin hemen ardından ne yeni bir seçime gidebilir ne de parlamenter sisteme geçebilir. Muhalefet partileri henüz parlamenter sisteme geçişin gerekçelerini dahi bize anlatabilmiş değil. Kuvvetler ayrılığına dayalı, denetim mekanizmaları güçlenmiş bir parlamenter sisteme geçmek elbette hayati değerde önemli. Ancak ondan daha önemli olan, kendisi devlet zanneden AKP’nin ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kaybetmesini sağlayacak cumhurbaşkanı adayının kim olacağıdır.”

"KUKLA ORTAK ADAY"

Muhalefet partilerinin, “her ipi farklı bir genel başkanın elinde olacak kukla bir ortak adayla seçmen karşısına çıkmayı planladığını” söyleyen Avşar, Türkiye’nin Adnan Menderes döneminden günümüze kadar Türk aklı ile yönetilmediğini kaydetti. Avşar, “Tekrar dirilecek Türk aklı, egemenliği kayıtsız ve şartsız millete teslim edecek. Aziz halkımızın iradesini ve gücünü yeniden hakim kılmak, bu amaçla önümüzdeki seçimlerde Türkiye Cumhuriyet’nin 13. Cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarıma başladım” dedi.

Avşar, adaylık için gerekli 100 bin imzayı toplayıp toplayamayacağına ilişkin soruya ise “100 bin imza bizim için çok cüzi. Çok düşük bir baraj olarak gözüküyor” yanıtını verdi.