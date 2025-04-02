Hukukçu Başar Yaltı, iktidarın ‘yeni Türkiye’ kavramının üzerindeki örtüyü kaldırdı: ‘Kurucu benim’ diyor

Yayınlanma: 02.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 02.04.2025 - 04:00

Hukukçu Dr. Başar Yaltı son gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede iktidarın “yeni anayasa” isteğinin kendisini “kurucu iktidar” olarak görmesinden kaynakladığını belirtti.

Kurucu iktidarların, anayasa dahil eski kuralları tanımadığını ya da işine geldiği gibi uyguladığını, kendi hukukunu ve anayasasını yaptığını vurgulayan Yaltı, “Son bir-iki haftada olanlar, İmamoğlu’nun tutuklanması bu sürecin bir parçası. Mevcut iktidarın Cumhuriyete, Cumhuriyet Devrimi’ne karşı çıktığı, demokratik ve laik cumhuriyeti ve hukukunu açıkça hedef aldığı, bunu şimdilik HÜDA PAR üzerinden dillendirdiği görülüyor. Atatürk’ün yaptıkları, Türk aydınlanması, Türk modernitesidir. Bu nedenle iktidar, moderniteye, dolayısıyla modern burjuvaziye de karşıdır” dedi.

‘POLİS VE YARGI İLE DOKUNURLAR’

İletişim bilgini Marshall Mc Luhan’ın “Ortam mesajdır” tespitini anımsatan Yaltı, şunları kaydetti: “İktidarlar, elindeki iletişim araçlarını kullanarak topluma mesaj vermeyi, gerçeği kendilerine göre tanımlamayı tercih ederler. Böylece dokunulamaz denilenlere polis veya yargı eliyle ‘dokunarak’ ve bunu topluma göstererek vermek istedikleri mesajı iletirler. Kurt kuzuyu yemeyi kafasına koymuş ise kuzunun suyun neresinde olduğunun bir önemi yoktur. O suç işlenmiştir, yani suyu bulandırma eylemi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.

‘HALKIN EN ÖNEMLİ SİLAHI HUKUK’

“Hukuk”un hem iktidara karşı mücadele hem de düzenin savunma silahı olarak kullanılabildiğine dikkat çeken Yaltı, “Eğer muhalif ise kimse kendisini iktidarın şiddetinden kurtaramıyor. Sıranın kime geleceği ise sadece iktidarın zamanlamasına bağlı. Tüm bunlara karşın, doğru kullanıldığında, hukuk iktidara karşı halkın elindeki en önemli silahtır” diye konuştu.