Hukukçu İste’den 'gizlilik' uyarısı: 'Sızdıran da, paylaşan da suç işliyor'

Son dönemde yürütülen bahis ve uyuşturucu soruşmalarında şüphelilerin özel yazışmalarının basına sızması tartışma yarattı.



Cumhuriyet’e konuşan Hukukçu avukat Dr. Onur İste, öncelikle tüm ceza soruşturmalarında gizlilik kararı olduğunun altını çizdi. Gizliliğin ihlalinin TCK’nin 285. Maddesinde de belirtildiği gibi suç olduğunu belirten avukat İste, “Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Suçun kamu görevlisi tarafından görevinin sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlenmesi halinde, ceza yarısına kadar artırılır” ifadelerini kullandı.

‘TAZMİNAT SORUMLULUĞU YARATIR’

Özel hayata ilişkin dosyadan sızdırılan içerikleri sızdıranların da yayınlayanların da suç işlediğini söyleyen avukat İste, “Bu durumda ayrıca devletin tazminat sorumluluğu da oluşacaktır. Şikayete tabi olmayan bu suçların oluşması durumunda Başsavcılık tarafından resen soruşturma başlatılması gerekir” dedi. Gizli tanık ifadelerinin sızdırılmasına da değinen avukat İste, “Gizli tanık uygulaması, normalde tanıklığının risk yaratacağı durumlarda tercih edilmesi gereken bir uygulamadır. Öte yandan gizli tanık ifadeleri tek başına hükme esas alınamaz. Mutlaka başka inandırıcı delillerle desteklenmesi gerekir. Türkiye’de ise bu uygulamanın hoyratça kullanıldığını görüyoruz. Bu yanlış” uyarısında bulundu.

‘SUÇA ORTAK OLMAMALI’

İste sözlerine şöyle devam etti: “Örneğin normalde şüphelilerin telefon bilgilerini vermesi gerektiğini savunuruz. Ancak yaşananlardan ardından bu ya da başka soruşturmadaki kişiler telefon şifrelerini vermeyi reddedip ‘Başka operasyonlarda verilen bilgiler sonrası özel hayatlar sızdırıldı. Ben de benzer bir duruma düşmek istemedim’ derse nasıl bir savunma yapılabilir? Özel hayatın sızdırılması ve gizli tanık uygulamasının bu biçimde kullanılması adil yargılama hakkının ihlaline yol açar. Bu durum da gerçekten suçlu olanların cezalandırılamaması ve suçsuz insanların cezalandırılması riskine yol açar. Bu yüzden ‘onlardan, bizden’ ayrımı yapmadan, prensip olarak sızdırma ve paylaşımlara karşı durulması gerekiyor. Suça ortak olmamak gerekiyor”