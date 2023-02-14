Hukukçular deprem bölgesindeki şiddet olaylarını değerlendirdi: 'Kabul edilemez’

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 05:44

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede “yağmacı” olduğu öne sürülen kişilerin darp edildiği videolar, sosyal medyada paylaşılıyor.

Hukukçular hem şiddet olaylarını hem de iddiaların hukuki arka planlarını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, “Kolluk görevlileri suç şüphesi üzerine kişiyi yakalarsa, savcının talimatıyla, göz altına alır ve soruşturma işlemleri başlar. Öncelikle kişiye hakları anlatılır ve gözaltında hukuki yardımda bulunması için barodan bir avukat çağrılır. Bu süreçte, kolluğun şiddet uygulaması nitelikli yaralama suçunu oluşturur” dedi. Sivillerin sadece suç üstünde gördükleri kişiyi yakalayıp kolluğa haber verebileceğini vurgulayan Sözüer, “Altı çizilmesi gereken diğer husus açlık, susuzluk ve donma tehlikesinin olduğu koşullarda, acil ve ağır ihtiyacı gidermek için, yiyecek, içecek, battaniye, kazak gibi şeyleri almak TCK’ye göre zorunluluk halidir ve hırsızlık suçundan dolayı ceza verilmez” ifadelerini kullandı.

“Hukuk devletinde böyle bir şey düşünülemez” diyen idare hukukçusu Prof. Dr. Metin Günday da “Yağmacılığa yeltenenler için kolluk kuvvetlerinin yapacağı şey o kişileri yakalamak ve yargıya teslim etmektir” dedi.

"KARAKOLDA ÖLDÜRÜLDÜ"

Hatay’da “yağmacı” olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir kişinin götürüldüğü jandarma karakolunda öldürüldüğü öne sürüldü. Çağdaş Hukukçular Derneği, önceki gün Ahmet Güreşçi ve Sabri Güreşçi’nin gözaltına alındığını, işkenceye maruz bırakılan kardeşlerden Ahmet Güreşçi’nin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sabri Güreşçi ile birlikte 4 kişinin gözaltında olduğu aktarıldı. Öte yandan bölgede hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin 232 soruşturmada 97 şüphelinin tutuklandığı açıklandı.