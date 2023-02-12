Hatay'da yağma ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da yağma ve hırsızlık yaptığı belirlenen 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Emniyet'ten yapılan açıklamada, Hatay'da hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildiği, bu kapsamda 5 ayrı olayda 10 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.
Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram narkotik madde, 14 bin 685 lira, 1700 dolar, 4 tam altın ve 1 yarım altının ele geçirildiği aktarıldı.
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