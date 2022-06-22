Hukukçular, Pınar Gültekin’in katiline verilen cezayı değerlendirdi: Yeter! Adalet istiyoruz

22 Haziran 2022 Çarşamba, 04:00

Muğla’da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i (27) 2020 yılında boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı’nın (32), yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıl ceza verdi. Cinayete yardımcı oldukları ve gizledikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan ise beraat etti. 14.5 yıl yatacak olan Cemal Metin Avcı’ya verilen “haksız tahrik” indirimi, Türkiye’yi ayağa kaldırdı. İzmir, Ankara ve İstanbul baro başkanları kararı yorumladı.

UMARIM İSTİNAF BU AYIBI DEĞİŞTİRİR

İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Av. Perihan Çağrışım Kayadelen: Her zaman yaşadığımız davaların bir örneğini görmüş olduk. İndirim uygulanıyor. Canice işlenmiş cinayette bizim yargımız kadın katillerinin yanında saf tutuyor. Mahkeme bu kararı verirken şantajı haksız tahrik için yeterli gördü. Bir anlık öfke ile insanı yakarak varilin içerisine koymak, bunun canavar hisle olmadığını söylemek erkek egemen yargının yine bir tezahürü. Farklı birşey değil. Bizler yıllardır sadece yargı ile değil katiller ile de mücadele ediyoruz. Ama hala bu tarz kararlar çıkartan mahkemeler oluyor. Umarım istinaf bu ayıbı değiştirir diye bekliyoruz.

TOPLUMUN ADALET DUYGUSUNU ZEDELER

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Ceren Kalay Eken: Dava sürecinde mahkemenin sert tutumu çok tartışıldı. Biraz daha hukuk ve vicdanı olarak titiz davranılmalıydı. Mağdur ve mağdur yakını daha da mağdur ettiği bir yargı süreci gördük. Ayrıca haksız tahrik indirimini en üst cezadan vermiş, bunu 18 yıl olarak verebilirdi. Burada en büyük sıkıntımız infaz. Çünkü 14.5 yıl yatıp çıkacak. Genç birini öldürüyorsun, hayatına son veriyorsun, vahşice öldürüyorsun bu ceza toplumun adalet duygusunu zedeliyor. Gerekçeli kararı görmeliyiz. Her celse farklı bir savunma yaptı. Bu suçunu gizlemeye veya hafif ceza alma gerekçelerinden biridir. Mahkeme hem tasarlayarak öldürmeden ceza veriyor hem de haksız tahrik indirimi uyguluyor. Bunlar çelişkili.

"KARARI ANLAMAKTA ZORLANIYORUZ"

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Şükran Eroğlu: Bu karar hakikaten şok edici bir karar oldu. Çünkü müebbet hapis cezası istenmişti. Gerekçeli kararı görmediğimiz için neye göre haksız tahrik değerlendirildi de indirim yapıldı tam olarak bilmiyoruz. Mahkemenin haksız tahrik diye bir indirim sebebi görmesini biz anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü haksız tahrik olabilmesi için size karşı aynı türden bir saldırı olması gerek. Kendinizi savunmak için korku ve panik içerisinde olacaksınız ve karşı tarafa yaptığınız öldürme, yaralama eylemini anlayamayacaksınız. Haksız tahrik ancak bu durumda gerçekleşebilir. Ancak bu olayda böyle bir durum yok. Katil planlayarak, tasarlayarak ve son derece canavarca bir hisle eziyet çektirerek öldürdü. Bundan daha öte ne olabilir? Mahkemelerin, verilen kararın toplumda nasıl bir cesaret uyandıracağını düşünmesi gerek.

"BERAAT KARARI İLGİNÇ"

Kardeşinin ise beraat etmesi hiç anlaşılır değil. Bir kişi tek başına bütün delilleri yok edemez. Mahkemenin bunları değerlendirmemesi, diğer sanıklar hakkında beraate karar vermesi enteresan. Biz kararın, objektif bir karar olmadığını ve bozulmasını bekliyoruz. Bu yanlıştan mutlaka dönülmesi gerekmektedir.