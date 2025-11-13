Hukukçulara göre 3 bin 900 sayfalık İBB iddianamesi hem yargıyı hem savunmayı etkisiz bırakıyor: 15 günde incelenemez

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB yolsuzluk soruşturmasına ilişkin hazırladığı 3 bin 900 sayfalık iddianame daha kabul edilmeden tartışmaların odağı oldu.

Hukukçular; iddianameyi mahkemenin sayfa sayısı bakımından yasal süre içinde inceleyebilmesinin olanaksız olduğunu savunuyor. Ayrıca hukukçular sanık CHP Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı sanık Mehmet Pehlivan hakkında yapılan suç isnadının da kovuşturma aşamasında savunma avukatlarına bir tehdit oluşturduğunu vurguluyor.

AVUKATLIK MESLEĞİNİN GEREKLİLİĞİ SUÇ SAYILDI

İddianamede sanık Av. Pehlivan hakkında iddia konusu suç örgütünün içinde hiyerarşik sıralamada “özel niteliğe sahip üye” konumunda bulunduğu ve bu konumunu “savunma sınırlarının ötesinde” kullandığı savunuldu. Pehlivan hakkında; “Avukatlık mesleğini bir zırh gibi kullanmaya çalışarak örgütün amaçları doğrultusunda hareket ederek, müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak sanığın lehine olan delillerinin toplanmasına yardımcı etmek” ifadelerinin kullanılması dikkat çekti. Av. Pehlivan hakkında Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında “suça müşterek faillik” sıfatıyla; “suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olmak” (2 yıldan 4 yıla kadar hapis) ve “kamu sıfatını kullanarak suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek” (6 aydan 5 yıla kadar hapis) suçlarından siyasi “belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılarak” cezalandırılması isteniyor.

‘YAZANA SAVCI, METNE İDDİANAME Mİ DİYECEĞİZ?’

Savunmaya Özgürlük Platformu adına gazetemiz Cumhuriyet’e konuşan Av. Doğan Erkan; “Bunu yazan hukukçu olamaz. Avukatın savunma dokunulmazlığından, ‘avukatsız ceza yargılaması olmaz’ ilkesinden, savunma hakkının evrenselliğinden bihaber... Avukatlık mesleğine düşman. Şimdi bunu yazana savcı, bu metine de iddianame mi diyeceğiz? Diyemeyiz. Derhal meslek disiplin hukuku uygulanmalı bu kişiye görevi kötüye kullanmaktan soruşturma açılmalı” dedi.

‘İDDİANAME MAHKEMEYİ İŞLEVSİZ KILIYOR’

Mahkemenin iddianameyi inceleyip gerekli işleri tamamlayarak iddianameyi kovuşturma aşamasına geçirmesi içinse yasal olarak 15 günü bulunuyor. Hukukçular, halihazırda bu denli büyük iddianameyi mahkemenin bu süre içinde inceliyebilmesinin olanaksız olduğunu belirtiyor. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Av. İsmail Sami Çakmak; “Bu 15 gün fiiliyatta 11 gündür; çünkü bu sürenin 4 günü hafta sonuna denk geliyor. Bu koşullarla iddianameyle inceleme yapacak mahkeme işlevsiz hale getirilmiş, mahkemenin görevini yapabilmesi engellenmiştir. Hiçbir hakim, ‘Ben 3 bin 900 sayfalık bir iddianameyi gereğince okuyup bir karar verebilirim’ diyemez. Bu iddianame bırakın halkı birbirine düşürmeyi, yargı organlarını birbirine düşürebilir. Bu iddianame bizatihi iddianamelik bir konudur” değerlendirmesinde bulundu.