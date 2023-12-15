Hukukçulardan 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü açıklaması: Her geçen gün hak ihlalleri artıyor!

Yayınlanma: 15.12.2023 - 20:01

Güncelleme: 15.12.2023 - 20:01

10 Aralık dolayısıyla İstanbul Barosu önünde yapılan basın açıklamasını avukat Gülyeter Aktepe okudu. Aktepe, "10 Aralık günü İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabul edilişinin 75. yıldönümü. Biz hukukçular; öncelikle bu bildirgenin içinden çıktığı kapitalist üretim ilişkilerinin ve burjuvazinin sınıfsal egemenliğinin bir tezahüründen ibaret olduğunu ve sömürülen, ezilen kitlelerin somut-gerçek yaşamında bir karşılığı olmadığını vurgulamakla birlikte tüm dünyada İnsan Hakları Günü olarak anılan bu gün vesilesiyle temel hakların ve insan onurunun korunması için sürdürdüğümüz mücadeleyi bir kez daha sokağa taşıyoruz" dedi.

'İHLALLER ARTIYOR'

"Türkiye’deki adaletsizlikler ve hak ihlalleri her geçen gün artmaya devam ediyor" diyen Aktepe, "Siyasal iktidarın ve onun kullanışlı bir aparatına dönüşen yargı mekanizmasının ulusal ve uluslararası hukuku tanımama hali eskisine göre daha aleni ve daha pervasız şekilde kendisini ortaya koyuyor. Geçmişten bugüne insan haklarını ihlal sicili oldukça kabarık olan bu ülkenin tarihinde, siyasal iktidar tarafından yeni bir eşik daha aşılmak isteniyor. 12 Eylül Anayasasının ürünü ve sürdürücüsü olan siyasi iradenin kendi ihtiyaçları doğrultusunda gündem etmek istediği “Yeni Anayasa” teklifinin büsbütün gayri meşru olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Mevcut anayasayı dahi uygulamayan ve bunu da açıkça dillendiren bir iradenin yapacağı “Yeni Anayasa” tartışmasının halkçı, özgürlükçü ve demokratik bir nitelik taşımayacağı ortadadır" dedi.

'KRİMİNALİZE EDİLİYOR'

Aktepe sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Emek mücadelesi veren işçiler, hakları ve hayatları için mücadele veren kadınlar, onurlu mücadelelerini sürdüren LGBTİ+’lar, rant düzenine karşı ekoloji mücadelesi verenler, eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim ve barınma mücadelesi veren öğrenciler ile saymakla bitmeyecek hak mücadelesi özneleri kriminalize ediliyor ve siyasal iktidara boyun eğmeye zorlanıyor. Hukukçular olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hak mücadelesinin sürdürüldüğü her alanda direnenlere omuz vermeye çalışıyoruz ve herkesi bu mücadele hattını birlikte yükseltmeye davet ediyoruz."

Açıklamanın ardından, basın açıklamasının yer aldığı bir bildiri dağıtıldı.