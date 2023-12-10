Özgür Özel’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla X hesabından bir mesaj yayımlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “Ülkemizde hak aramanın suç olmaktan çıktığı, hak ihlallerinin en ağır şekilde cezalandırıldığı, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak sürdüreceğiz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2023 - 13:56
Özgür Özel’den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özeli 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

“HAK ARAMANIN SUÇ OLMAKTAN ÇIKTIĞI GÜNLER…”

Özel’in sosyal medya hesabı X’ten paylaştığı mesaj şöyle:

“Ülkemizde hak aramanın suç olmaktan çıktığı, hak ihlallerinin en ağır şekilde cezalandırıldığı, evrensel insan hakları standartlarının tesis edildiği günler için mücadelemizi artırarak, çoğaltarak, toplumsallaştırarak sürdüreceğiz.”


Özgür Özel CHP Genel Başkanı Özgür Özel

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